$22 млн в год за обзоры игрушек. 8-летний мальчик стал самым высокооплачиваемым блогером Сегодня, 18:57 210 Цей матеріал також доступний українською Юный блогер заработал в два раза больше, чем в 2017 году скрин из видео

8-летний обзорщик игрушек стал самым высокооплачиваем видеоблогером 2018 года.

Журнал Forbes подсчитал сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые YouTube-блогеры. Первое место с $22 миллионами за 2018 год занял 8-летний Раян, который с помощью родителей делает обзоры игрушек.

На вопрос телеканала ABC, почему его так любят дети Раян ответил: "Потому что я веселый и смешной".

Его канал появился в 2015 году. Ролики на нем посмотрели более 26 миллиардов раз.

В Forbes считают, что практически всю сумму ($21 млн) Райан заработал на монетизации в YouTube и только $1 млн на партнерской рекламе. В сравнении с предыдущим годом он заработал в 2 раза больше.

Второе место в рейтинге Forbes занял блогер Джейк Пол. Он заработал на $500 тысяч меньше.