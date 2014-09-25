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$22 млн в год за обзоры игрушек. 8-летний мальчик стал самым высокооплачиваемым блогером

Сегодня, 18:57
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Юный блогер заработал в два раза больше, чем в 2017 году

скрин из видео

8-летний обзорщик игрушек стал самым высокооплачиваем видеоблогером 2018 года.

Журнал Forbes подсчитал сколько зарабатывают самые высокооплачиваемые YouTube-блогеры. Первое место с $22 миллионами за 2018 год занял 8-летний Раян, который с помощью родителей делает обзоры игрушек. 

На вопрос телеканала ABC, почему его так любят дети Раян ответил: "Потому что я веселый и смешной".

Его канал появился в 2015 году. Ролики на нем посмотрели более 26 миллиардов раз.

В Forbes считают, что практически всю сумму ($21 млн) Райан заработал на монетизации в YouTube и только $1 млн на партнерской рекламе. В сравнении с предыдущим годом он заработал в 2 раза больше.

Второе место в рейтинге Forbes занял блогер Джейк Пол. Он заработал на $500 тысяч меньше. 

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