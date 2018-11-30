30 ноября 2018, пятница

200 актеров и аниматоров пересняли мультфильм Шрек. Каждый в своем стиле

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Каждый из эпизодов снят в уникальной стилистике
скрин из видео

Каждый из эпизодов снят в уникальной стилистике

Теперь можно посмотреть на классический мультфильм под новым углом. И он слегка шокирует.

Сообщество комиков 3GI Imdustries, которое организовывает в городе Милуоки, США, Шрекфест пересняло первую часть популярного мультфильма Шрек. 

Каждый эпизод в этом фильме создан разными людьми, и они пересказывают оригинальный сюжет. В нем есть кадры, снятые в стиле комиксов, аниме, компьютерной, классической анимации и даже настоящая актерская игра.

В проекте приняло участие более 200 мультипликаторов, актеров, композиторов и продюссеров. 

Читайте в свежем номере
журнала Новое Время

  • Люди НВ: 18 украинцев, которые движут страну вперед
  • Главные риски и достижения в госбюджете-2019
  • Украина идет на рекордный урожай в своей истории

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове