200 актеров и аниматоров пересняли мультфильм Шрек. Каждый в своем стиле

Каждый из эпизодов снят в уникальной стилистике

Теперь можно посмотреть на классический мультфильм под новым углом. И он слегка шокирует.

Сообщество комиков 3GI Imdustries, которое организовывает в городе Милуоки, США, Шрекфест пересняло первую часть популярного мультфильма Шрек.

Каждый эпизод в этом фильме создан разными людьми, и они пересказывают оригинальный сюжет. В нем есть кадры, снятые в стиле комиксов, аниме, компьютерной, классической анимации и даже настоящая актерская игра.

В проекте приняло участие более 200 мультипликаторов, актеров, композиторов и продюссеров.