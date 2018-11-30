200 актеров и аниматоров пересняли мультфильм Шрек. Каждый в своем стиле

Теперь можно посмотреть на классический мультфильм под новым углом. И он слегка шокирует.
Сообщество комиков 3GI Imdustries, которое организовывает в городе Милуоки, США, Шрекфест пересняло первую часть популярного мультфильма Шрек.
Каждый эпизод в этом фильме создан разными людьми, и они пересказывают оригинальный сюжет. В нем есть кадры, снятые в стиле комиксов, аниме, компьютерной, классической анимации и даже настоящая актерская игра.
В проекте приняло участие более 200 мультипликаторов, актеров, композиторов и продюссеров.
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