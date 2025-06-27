Весит как стиральная машина. Подросток из Испании выращивает гигантские дыни, одна из них стала самой большой в мире
Испанец вырастил гигантские дыни и стал мировым рекордсменом (Фото: Guinness World Records)
В Испании 19-летний парень выращивает гигантские дыни. За свои старания и прогресс он попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Лоренс Солер Адровер, которому 19 лет, вырастил самую тяжелую дыню-канталупу весом 31,446 кг. Эта дыня весит больше, чем средний восьмилетний мальчик (25 кг) или больше, чем взрослый золотистый ретривер (30 кг).
Стандартная бытовая стиральная машина, говорят специалисты, также весит около 30 кг, как и мешок цемента.
Фрукт-рекордсмен испанец представил в 2023 году на конкурсе арбузов и дынь имени Руфино Пинеда Мендоса в Вильянуэве-де-ла-Серена, Испания. Парень мечтал побить предыдущий рекорд, который установили в 2019 году за дыню весом в 30,47 кг, для своего личного достижения.