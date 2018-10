17-летняя девушка спросила в Twitter, как записывать музыку на болванку. И погрузила соцсеть в ностальгию

17-летняя Алисса Лукас из Балтимора, США, спросила в Twitter, как записать музыку на CD-R и заставила пользователей Twitter почувствовать себя старыми.

Девушка случайно подслушала в магазине двоих людей, которые обсуждали, что они раньше сами делали себе подборки музыки на CD и решила спросить в Twitter об этом.

Maybe its just the generation z in me but how did people burn CDs? Like how did you just get a blank CD and put songs on it? pic.twitter.com/EVUVaDX645 — alyssa (@tamaranians) 21 октября 2018 г.

Может быть, это просто поколение Z говорит во мне, но как люди "прожигали" компакт-диски? Как вы брали чистый диск и помещали на него песни?

Многие пользователи Twitter, юность которых прошла за переписыванием дисков с любимыми песнями, ужаснулись такой пропасти между поколениями.

Making me feel old kid....want me to show you how to use a typewriter? Record player? Cassettes? 8 track? Floppies? ???????? pic.twitter.com/KXzuetzvoa — ⭐????Tamara Quinn????⭐ (@WalkNightDeer) 22 октября 2018 г.

Чувствую себя старой. Хотите, покажу вам, как использовать пишущую машинку? Магнитофон? Кассеты? Магнитофон 8 track? Дискеты?

I’m done slapping her. Not you ;) I’m right there with you! pic.twitter.com/Z6JB5xAori — Jim (@JimScuba2386) 22 октября 2018 г.

Как дела, ребят?

Answer: yes. Yes we did. Also, gen z, can’t you ask Alexa how this worked instead of making us feel like dinosaurs?? — Kassandra Bell (@Kassandra_Bell) 23 октября 2018 г.

Кстати, поколение Z, не могла бы ты спросить Алексу [голосовой помощник Google] как это сделать, вместо того чтобы заставлять нас чувствовать себя динозаврами?

This is a fascinating thread, haha I’m 26 but this made me feel so old, burning CD’s was the HUSTLE ! — righteous. (@The_LBCarter) 22 октября 2018 г.

Это увлекательный тред, мне 26, но он заставляет меня чувствовать себя старым. Прожиг дисков чем-то крутым.

Некоторые пользователи вспомнили еще более древние технологии.

If CDs raised your curiosity then a cassette & pencil relationship will put you on the shrink couch. pic.twitter.com/Ms0lSrCoqZ — Mr Ives (@real_MrIves) 23 октября 2018 г.

Если диски вызвают у тебя любопытство, то "отношения" между кассетой и карандашом уложат тебя на кресло психиатра.

I feel bad for the generation before us that copied songs from the radio to tape. — Rayne (@theviridiansea) 23 октября 2018 г.

Чувствую неловкость за поколение перед нами, которое записывало музыку с радио на кассету.

TBH, it was a joyful thing when the song you wanted came on and you hit the record button and you knew that you had it ... Then the DJ talked over the last minute of the song and you cried. — Simon Kearns (@SimonGKearns) 23 октября 2018 г.

Это было увлекательно, когда ты дожидался нужную песню, нажимал кнопку записи и ты осознавал, что вот заполучил ее, а потом за минуту до конца поверх песни начинал говорить диджей и ты плачешь.

А еще было такое.

Моя папка с дисками - твой плейлист

Культура записывать диски засела в людях слишком глубоко.

I managed to play my favorite old mix take and recreated it as a playlist on Google Play music! https://t.co/AHYojNtnmW — Jessica Kardos (@jessicakardos) 23 октября 2018 г.

Я воспроизвожу свои старые подборки, возобновляя их в Google Play.