16 вопросов Дмитрию Борисову. Блиц-интервью с поваром и владельцем ресторанов Borysov GastroFamily Сегодня, 16:53 0 Цей матеріал також доступний українською

После интервью с ресторатором Дмитрием Борисовым на Радіо НВ, мы поймали его, усадили на диван и задали несколько личных вопросов.

Дмитрий рассказал про музыку из плеера, блюда которые готовит дома, идеальные новогодние каникулы, отношение к политике и о самом странном отзыве о своем ресторане.

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