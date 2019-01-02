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Настоящее будущее

16 вопросов Дмитрию Борисову. Блиц-интервью с поваром и владельцем ресторанов Borysov GastroFamily

Сегодня, 16:53
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Цей матеріал також доступний українською

После интервью с ресторатором Дмитрием Борисовым на Радіо НВ, мы поймали его, усадили на диван и задали несколько личных вопросов. 

Дмитрий рассказал про музыку из плеера, блюда которые готовит дома, идеальные новогодние каникулы, отношение к политике и о самом странном отзыве о своем ресторане. 

Следите за анонсами в сториз в Instagram Радіо НВ, присылайте нам вопросы и мы их зададим нашим гостям. 

Смотрите запись эфира с Дмитрием Борисовым на Радио НВ. 

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