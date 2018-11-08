14 вопросов Евгению Клопотенко. Блиц-интервью с победителем МастерШеф и ведущим шоу ЕнеЇда

На шоу МастерШеф Клопотенко заявил, что хочет изменить культуру питания в Украине и уже начал это делать. После эфира на Радіо НВ мы усадили его на диван и задали пару личных вопросов.
Евгений рассказал, как из репы сделать десерт, какую музыку слушает и про самое странное блюдо, которое он видел в школьной столовой (слабонервным не смотреть). А также ответил на вопрос, что вкуснее - школьная пицца или салат Днестр.
Следите за анонсами в Instagram Радіо НВ, присылайте нам свои вопросы и мы их зададим нашим гостям.
Смотрите запись эфира с Євгением Клопотенко, в котором он рассказывает, как меняет меню в школьных столовых.
Или слушайте подкаст.
- Смотрите также: Девять вопросов Дмитрию Комарову. Смотрите блиц-интервью с ведущим программы Мир наизнанку
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования