14 вопросов Евгению Клопотенко. Блиц-интервью с победителем МастерШеф и ведущим шоу ЕнеЇда

На шоу МастерШеф Клопотенко заявил, что хочет изменить культуру питания в Украине и уже начал это делать. После эфира на Радіо НВ мы усадили его на диван и задали пару личных вопросов.

Евгений рассказал, как из репы сделать десерт, какую музыку слушает и про самое странное блюдо, которое он видел в школьной столовой (слабонервным не смотреть). А также ответил на вопрос, что вкуснее - школьная пицца или салат Днестр.

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Смотрите запись эфира с Євгением Клопотенко, в котором он рассказывает, как меняет меню в школьных столовых.

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