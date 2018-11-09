09 ноября 2018, пятница

13 вопросов к создателю шоу Зупини Лося. Быстрое интервью с Константином Андриюком

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13 вопросов к создателю шоу Зупини Лося. Быстрое интервью с Константином Андриюком

Спортивный журналист Константин Андриюк запустил шоу, в котором заставляет водителей соблюдать правила дорожного движения. После эфира на Радіо НВ мы усадили его на диван и задали пару вопросов. 

Андриюк рассказал, законно ли клеить Лосей на лобовое стекло, про свое отношение к евробляхам и о самых необычных угрозах, которые ему доводилось слышать. 

Следите за анонсами в Instagram Радіо НВ, присылайте нам свои вопросы и мы их зададим нашим гостям.

Смотрите полное интервью Андриюка на Радіо НВ, в котором он рассказывает про цели проекта Зупини Лося. 

Или слушайте подкаст.

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