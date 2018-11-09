13 вопросов к создателю шоу Зупини Лося. Быстрое интервью с Константином Андриюком

Спортивный журналист Константин Андриюк запустил шоу, в котором заставляет водителей соблюдать правила дорожного движения. После эфира на Радіо НВ мы усадили его на диван и задали пару вопросов.
Андриюк рассказал, законно ли клеить Лосей на лобовое стекло, про свое отношение к евробляхам и о самых необычных угрозах, которые ему доводилось слышать.
Следите за анонсами в Instagram Радіо НВ, присылайте нам свои вопросы и мы их зададим нашим гостям.
Смотрите полное интервью Андриюка на Радіо НВ, в котором он рассказывает про цели проекта Зупини Лося.
Или слушайте подкаст.
- Смотрите также: 14 вопросов Евгению Клопотенко. Блиц-интервью с победителем МастерШеф и ведущим шоу ЕнеЇда
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования