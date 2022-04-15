Сбылась мечта. 12-летний мальчик, спасшийся из Драмтеатра в Мариуполе, забил гол за Шахтер в благотворительном матче 15 апреля, 14:40 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий за момент до победного гола (Фото:FC Shakhtar Donetsk)

12-летний Дмитрий Кеда принял участие в благотворительном футбольном матче в команде Шахтер, где ему удалось забить победный гол против польской команды Лехии. Парню вместе с семьей удалось уехать из оккупированного Мариуполя. Момент гола был опубликован на YouTube-канале команды Шахтер.

«Это невероятное мгновение для парня, мечта которого сегодня сбылась», — говорит комментатор. На футболках игроков Шахтера были написаны названия украинских городов. У Дмитрия Кеды был Мариуполь.

Видео дня

«С начала полномасштабного вторжения России семья Дмитрия была в Мариуполе. С 6 по 15 марта они скрывались в Мариупольском драмтеатре, который 16 марта подвергся авиабомбардировке. Семье удалось уехать из города накануне, 15 марта. В Польше, куда они добрались, им помогли найти жилье и все необходимое. Сегодня сбылась мечта мальчика — он сыграл за любимую команду и забил гол», — рассказывает Шахтер.

Мальчик родился в Харцызске, Донецкая область. Его семья болеет за Шахтер, находилась в фан-клубе и посещала матчи на Донбасс Арене, когда Дмитрий был еще совсем маленьким. После переезда семьи в Мариуполь он часто играл в футбол во дворе, а с друзьями и родителями ходил на матчи местного ФК Мариуполь.

Напомним, что 84-летний Валентин Николаевич спас свою семью из-под обстрелов в Запорожской области. Как единственный водитель в семье, ему пришлось провести за рулем несколько суток, чтобы довезти родных в Ивано-Франковск. Первую остановку они совершили в Запорожье, в центре беженцев. Там дедушка убаюкивал свою внучку, а видео момента облетело соцсети.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.