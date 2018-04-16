11-летний мальчик спел йодль в супермаркете, стал мемом и разогрел многотысячную толпу на фестивале

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
От
скрин из видео

От "сцены" супермаркета до одного из самых популярных фестивалей Рэмси добрался за 20 дней

11-летний Мейсон Рэмси непринужденно спел кантри в супермаркете Wallmart, стал мемом, побывал на ТВ-шоу и выступил на Coachella, одном из самых больших фестивалей мира. 

Американский школьник спел кавер на песню Lovesick Blues певца Хэнка Уильямса, который за несколько дней посмотрело около двух миллионов человек.

Пользователям сети понравилось выступление и они сделали из него несколько мемов, например, шутливую афишу для тура Рэмси супермаркетами страны.

Руководству Wallmart понравился ажиотаж вокруг парня и они организовали ему дополнительный концерт в одном из своих супермаркетов.

10 апреля Рэмси пришел на шоу Эллен Дедженерес, в котором поделился планами на будущее и спел песню. 

А 14 апреля выступил перед многотысячной толпой на фестивале Coachella, который проходит с 13 по 22 апреля в Калифорнии, США. 

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

LOL ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове