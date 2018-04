11-летний мальчик спел йодль в супермаркете, стал мемом и разогрел многотысячную толпу на фестивале

11-летний Мейсон Рэмси непринужденно спел кантри в супермаркете Wallmart, стал мемом, побывал на ТВ-шоу и выступил на Coachella, одном из самых больших фестивалей мира.

Американский школьник спел кавер на песню Lovesick Blues певца Хэнка Уильямса, который за несколько дней посмотрело около двух миллионов человек.

Пользователям сети понравилось выступление и они сделали из него несколько мемов, например, шутливую афишу для тура Рэмси супермаркетами страны.

Руководству Wallmart понравился ажиотаж вокруг парня и они организовали ему дополнительный концерт в одном из своих супермаркетов.

Wal-Mart is having a special concert for me in Harrisburg IL this Wednesday! Come join us or visit @walmart or #walmart for live stream! pic.twitter.com/TvE4rSQVWt