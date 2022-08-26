«Мені 10 років, я з України і вона гола». Как десятилетний школьник под ником Лил Чипсик стал украинской рэп-иконой в TikTok 26 августа, 14:22 А маленький рэппер скорее всего еще в 5 классе (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Всего за четыре дня в TikTok трек школьника под ником Лил Чипсик набрал почти 7000 тысяч видео и кучу поклонников. Звук постоянно залетает в рекомендации и все больше вирусится среди украинцев. Впервые песня Лил Чипсика появилась в профиле продюсера мальчика под ником yungkerya. НВ собрал несколько видео о новой звезде рэпа.

Сначала оригинал.

Язык фактов.

Если ему сейчас 10 лет и такая музыка, что будет дальше?

Украинский рэп в надежных руках.

Уже и мемные видео появились.

Напомним, что украинский исполнитель Даниэль Отоунье выпустил свою песню «Несмачний мед» на стриминговых платформах. Ранее она завирусилась в TikTok на почти 2 миллиона прослушиваний и 60 тысяч видео.



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