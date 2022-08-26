«Мені 10 років, я з України і вона гола». Как десятилетний школьник под ником Лил Чипсик стал украинской рэп-иконой в TikTok

26 августа, 14:22
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А маленький рэппер скорее всего еще в 5 классе (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

А маленький рэппер скорее всего еще в 5 классе (Фото:Скриншоты с видео пользователей)

Всего за четыре дня в TikTok трек школьника под ником Лил Чипсик набрал почти 7000 тысяч видео и кучу поклонников. Звук постоянно залетает в рекомендации и все больше вирусится среди украинцев. Впервые песня Лил Чипсика появилась в профиле продюсера мальчика под ником yungkerya. НВ собрал несколько видео о новой звезде рэпа.

Сначала оригинал.

@yungkerya inst: yungkerya #українськийтікток #україна #путінхуйло🔴⚫🇺🇦 ♬ ліл чіпсік - yung kerya

Язык фактов.

@kooreetsk #💙💛 #💛💙 #ukraine ♬ ліл чіпсік - yung kerya
@_sofka_libero_ Оце я одуванчик😅#foryou #rek #fyp ♬ ліл чіпсік - yung kerya

Если ему сейчас 10 лет и такая музыка, что будет дальше?

@korobochka.i #українапонадусе #fypシ #рек #путинхуйло🇺🇦 ♬ ліл чіпсік - yung kerya

Украинский рэп в надежных руках.

@y.yevchenko

Мені 25 років, а вам? 😅

♬ ліл чіпсік - yung kerya

Уже и мемные видео появились.

@nikolaienkko лід чіпсів я хочу від тебе дєтєй @мен момент2 #переписка #факты #жиза ♬ ліл чіпсік - yung kerya
@anton86524 Лил чипсик) #рек #рекомендации ♬ ліл чіпсік - yung kerya

Напомним, что украинский исполнитель Даниэль Отоунье выпустил свою песню «Несмачний мед» на стриминговых платформах. Ранее она завирусилась в TikTok на почти 2 миллиона прослушиваний и 60 тысяч видео.

Видео дня

Редактор: Дарина Грисюк

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Теги:   Рэп Тренды TikTok

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