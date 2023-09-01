«Не сломаете, мр*зи». Украинцы постят в соцсетях мемы о 1 сентября и смотрят в будущее с оптимизмом — обзор

1 сентября, 15:29
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Украинские военные поздравляют детей с Днем знаний и мотивируют их на усердную учебу (Фото:Коллаж NV)

Украинские военные поздравляют детей с Днем знаний и мотивируют их на усердную учебу (Фото:Коллаж NV)

Украинские школьники и студенты уже второй год подряд вынуждены встречать 1 сентября в условиях полномасштабной агрессии РФ, что существенно омрачает праздничное настроения в эту важную для них дату.

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Из-за регулярных атак российских дронов-камикадзе и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре некоторым первоклассникам пришло встречать День знаний в бомбоубежищах и других укрытиях.

Видео дня

https://twitter.com/JohnnyTalkToYou/status/1697515005288046752
https://twitter.com/setnemo/status/1697526350179979587
https://twitter.com/Tamara63933790/status/1697479856265593093

Кроме того, омрачает этот праздник и то, что из-за российской военной агрессии далеко не все дети могут разделить его со своими родителями.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь бойцы Сил обороны дают детям напутствие, мотивируя на усердную учебу, чтобы привести в итоге свою страну к процветанию.

https://twitter.com/Kvitka_Pion/status/1697479745074548854

И хотя на фоне всех военных преступлений РФ отношение к праздникам сейчас довольно неоднозначное, похоже, что, несмотря на все невзгоды, украинское общество смотрит в будущее с оптимизмом.

Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/Ukropivna1/status/1697530437994962957
https://twitter.com/geveretahbar/status/1697501715241508890
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/svitvik1/status/1697522182924943807
https://twitter.com/romanoff_05/status/1697530160893891068
Скриншот/Twitter
Фото: Скриншот/Twitter
https://twitter.com/BarbaraLevinski/status/1697514583227858964
https://twitter.com/PanKller210223/status/1697506654995014002
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Студенты 1 сентября Школьники День знаний Дети Война России против Украины

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