«Не сломаете, мр*зи». Украинцы постят в соцсетях мемы о 1 сентября и смотрят в будущее с оптимизмом — обзор 1 сентября, 15:29 Украинские военные поздравляют детей с Днем знаний и мотивируют их на усердную учебу (Фото:Коллаж NV)

Украинские школьники и студенты уже второй год подряд вынуждены встречать 1 сентября в условиях полномасштабной агрессии РФ, что существенно омрачает праздничное настроения в эту важную для них дату.

Из-за регулярных атак российских дронов-камикадзе и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре некоторым первоклассникам пришло встречать День знаний в бомбоубежищах и других укрытиях.

Видео дня

This is how the school bell in the #Kharkiv metro sounds like



60 school classes will open in the Kharkiv metro. The city is located 40 km from the border with #Russia, and since the beginning of the war it has been constantly shelled. It has become unsafe for children to study… pic.twitter.com/Q9rUFHnfus — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2023

Кроме того, омрачает этот праздник и то, что из-за российской военной агрессии далеко не все дети могут разделить его со своими родителями.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В свою очередь бойцы Сил обороны дают детям напутствие, мотивируя на усердную учебу, чтобы привести в итоге свою страну к процветанию.

И хотя на фоне всех военных преступлений РФ отношение к праздникам сейчас довольно неоднозначное, похоже, что, несмотря на все невзгоды, украинское общество смотрит в будущее с оптимизмом.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter