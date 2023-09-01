«Не сломаете, мр*зи». Украинцы постят в соцсетях мемы о 1 сентября и смотрят в будущее с оптимизмом — обзор
Украинские военные поздравляют детей с Днем знаний и мотивируют их на усердную учебу (Фото:Коллаж NV)
Украинские школьники и студенты уже второй год подряд вынуждены встречать 1 сентября в условиях полномасштабной агрессии РФ, что существенно омрачает праздничное настроения в эту важную для них дату.
Из-за регулярных атак российских дронов-камикадзе и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре некоторым первоклассникам пришло встречать День знаний в бомбоубежищах и других укрытиях.
Кроме того, омрачает этот праздник и то, что из-за российской военной агрессии далеко не все дети могут разделить его со своими родителями.
В свою очередь бойцы Сил обороны дают детям напутствие, мотивируя на усердную учебу, чтобы привести в итоге свою страну к процветанию.
И хотя на фоне всех военных преступлений РФ отношение к праздникам сейчас довольно неоднозначное, похоже, что, несмотря на все невзгоды, украинское общество смотрит в будущее с оптимизмом.