Третий раз за год. Владимир Зеленский встретился с королем Чарльзом в Лондоне

Во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский имел аудиенцию у короля Чарльзом III перед тем как встретиться с премьер-министром Киром Стармером.

Король Чарльз принял Владимира Зеленского в Виндзорском замке, сообщает Reuters. Это уже третья встреча президента Украины с британским монархом за текущий год. Они пожали друг другу руки перед камерами.

Эта символическая встреча стала очередным жестом поддержки короля Чарльза и Великобритании Украины.

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Аудиенция у короля состоялась перед рядом политических встреч Зеленского в столице Великобритании, в частности перед встречей с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, где они должны обсудить вопросы обороны Украины и способы дополнительного давления на Россию. Также ожидаются встречи со спикером Палаты общин Линдси Гойлом и спикером Палаты лордов лордом Джоном Макфолом.

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Фото: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Ожидается, что 24 июня Зеленский посетит официальный ужин для лидеров НАТО, который устраивает король Нидерландов в Гааге. На нем может присутствовать президент США Дональд Трамп.

Президент Украины позже поблагодарил короля Чарльза, королевскую семью и британский народ за поддержку украинцев.

Напомним, перед этим Владимир Зеленский встречался с королем Чарльзом в начале марта, в Сандрингемском замке в Норфолке, куда президент Украины прибыл по приглашению монарха. Это произошло после публичной ссоры Зеленского с президентом США Трампом и вице-президентом Джей ди Вэнсом в Белом доме.

Также король Чарльз и президент Зеленский пересекались во время мемориальных мероприятий по случаю 80-летия освобождения концлагеря Аушвиц.

Визит президента Зеленского в Великобританию состоялся на фоне ракетно-дроновой атаки РФ на Киев и Киевскую область ночью 23 июня.