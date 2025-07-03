«Остановилось сердце». В США умер актер и звезда фильмов Тарантино Майкл Мэдсен

Майкла Мэдсена нашли мертвым в его доме в Малибу (Фото: cкриншот из видео / Mammoth Film Festival)

Актер Майкл Мэдсен, известный своими ролями в фильмах Квентина Тарантино Бешеные псы, Убить Билла и Омерзительная восьмерка, скончался 3 июля в возрасте 67лет.

Об этом 3 июля сообщает издание The Hollywood Reporter.

Известно, что Мэдсена нашли без сознания сотрудники полиции, которые прибыли по вызову 911 к его дому в Малибу.

Как сообщил представитель шерифа округа Лос-Анджелес The Hollywood Reporter, актер был объявлен мертвым в 08:25 по местному времени (18:25 по Киеву).

Позже его представитель в актерском агентстве EMR Media Entertainment Лиз Родригес, сообщила изданию — «насколько мы понимаем, у Майкла произошла остановка сердца».

Ранее сообщалось, что сын Майкла Мэдсена, 26-летний Хадсон, в январе 2022 года совершил самоубийство.

«Я могу подтвердить, что Хадсон Ли Мэдсен, 26 лет, умер от огнестрельного ранения в голову в результате самоубийства на острове Оаху», — заявил тогда представитель Департамента медицинской экспертизы в Гонолулу.

Согласно его аккаунтам в соцсетях, Хадсон Мэдсен долго жил в Вахиаве, Гавайи, с женой Карли, а до того он служил в армии США и какое-то время находился в составе контингента в Афганистане.

Кроме того, его крестным отцом был режиссер Квентин Тарантино.