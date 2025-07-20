Гендиректор Astronomer подал в отставку после того, как его поймали в объятиях с коллегой на концерте Coldplay

Генеральный директор Astronomer Энди Байрон покинул свой пост после того, как его засняли на камеру, где он обнимается и целуется с руководителем отдела кадров на концерте Coldplay в Бостоне .

50-летний Энди Байрон, которого заметили в обнимку с Кристин Кебот, ушел в отставку после того, как в пятницу, 25 июля, был отправлен в отпуск. Миллиардная компания объявила об отставке генерального директора в субботу.

«Как уже было сказано ранее, Astronomer привержена ценностям и культуре, которыми мы руководствуемся с момента основания. От наших руководителей ожидается, что они будут задавать стандарт как в поведении, так и в ответственном отношении, но недавно этот стандарт не был соблюден. Энди Байрон подал в отставку, совет директоров ее принял», — говорится в заявлении компании.

Соучредитель и директор по продуктам Пит ДеДжой останется временно исполняющим обязанности генерального директора. «Хотя узнаваемость нашей компании, возможно, и изменилась в одночасье, наш продукт и наша работа для клиентов остались прежними. Мы продолжаем делать то, что у нас получается лучше всего: помогать нашим клиентам решать самые сложные проблемы с данными и искусственным интеллектом», — добавили в компании.

Энди Байрон и Кристин Кебот неуклюже выпрыгнули из объятий друг друга, когда их сняли на «камеру поцелуя» во время концерта группы Coldplay в Бостоне. Этот момент стал вирусным. Фронтмен Coldplay Крис Мартин к тому же пошутил на концерте. «О, посмотрите на этих двоих! Либо у них роман, либо они просто очень застенчивы», — сказал Мартин толпе. Кебот в настоящее время замужем за Эндрю Кеботом, генеральным директором компании Privateer Rum, производителя алкогольных напитков из Массачусетса. Байрон также женат. Его жена Меган Байрон уже удалила свою фамилию из своих аккаунтов в социальных сетях.