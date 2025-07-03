«Наши мысли вместе с его семьей». Принц Уильям с болью отреагировал на гибель футболиста Диогу Жоты
Принц Уильям отреагировал на гибель футболиста Диогу Джоты (Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS)
Утром 3 июля в автокатастрофе погиб форвард английского футбольного клуба Ливерпуля и сборной Португалии по Диогу Жота и его младший брат. Принц Уильям выразил соболезнования его семье.
Страстный футбольный болельщик и покровитель Футбольной ассоциации Великобритании принц Уильям отреагировал на гибель форварда английского профессионального футбольного клуба Ливерпуль и форварда сборной Португалии по футболу Диогу Жоты.
Свои соболезнования он выразил в официальных социальных сетях.
«Как часть футбольной семьи, я глубоко опечален известием о смерти Диогу Жоты и его брата. Наши мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто знал», — говорится в заявлении принца Уэльского Уильяма.
Автокатастрофа произошла в испанской провинции Самора. Автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат вылетел с дороги во время обгона другой машины и загорелся. Причиной вылета предварительно называют прокол шины.
Диогу Жоти было 28 лет. Он погиб через 10 дней после своей свадьбы.