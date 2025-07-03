«Наши мысли вместе с его семьей». Принц Уильям с болью отреагировал на гибель футболиста Диогу Жоты

3 июля, 17:25
Поделиться:
Принц Уильям отреагировал на гибель футболиста Диогу Джоты (Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS)

Принц Уильям отреагировал на гибель футболиста Диогу Джоты (Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS)

Утром 3 июля в автокатастрофе погиб форвард английского футбольного клуба Ливерпуля и сборной Португалии по Диогу Жота и его младший брат. Принц Уильям выразил соболезнования его семье.

Страстный футбольный болельщик и покровитель Футбольной ассоциации Великобритании принц Уильям отреагировал на гибель форварда английского профессионального футбольного клуба Ливерпуль и форварда сборной Португалии по футболу Диогу Жоты.

Реклама

Свои соболезнования он выразил в официальных социальных сетях.

«Как часть футбольной семьи, я глубоко опечален известием о смерти Диогу Жоты и его брата. Наши мысли с его семьей, друзьями и всеми, кто знал», — говорится в заявлении принца Уэльского Уильяма.

@скриншот/princeandprincessofwales/Instagram
Фото: @скриншот/princeandprincessofwales/Instagram

Автокатастрофа произошла в испанской провинции Самора. Автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат вылетел с дороги во время обгона другой машины и загорелся. Причиной вылета предварительно называют прокол шины.

Диоги Жота погиб в Испании (Фото: REUTERS/Chris Radburn/File Photo)
Диоги Жота погиб в Испании / Фото: REUTERS/Chris Radburn/File Photo

Диогу Жоти было 28 лет. Он погиб через 10 дней после своей свадьбы.

Редактор: Юлия Найденко

Теги:   Принц Уильям ФК Ливерпуль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies