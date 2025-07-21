Фото с места ДТП, где работник прокуратуры сбил насмерть женщину в Киеве (Фото: @Киевская городская прокуратура)

В субботу, 19 июля, работник киевской прокуратуры Андрей Молочный совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Он оказался сыном комика-предателя Андрей Молочного, который еще в 2014 году переехал в Москву.

О том, что работник прокуратора Андрей Молочный, который насмерть сбил в Киеве женщину, сын комика-предателя Андрея Молочного, сообщил журналист 1+1 Медиа Константин Андриюк в Facebook.

«Андрей Андреевич Молочный (2001 г. р.) — главный специалист отдела кадровой работы и государственной службы Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Он сын комика Андрея Сергеевича Молочного, уроженца Коростеня (1978 г. р.), который был резидентом Comedy Club и актером комедийного сериала Файна Юкрайна», — написал Андриюк.

Он отметил, что его отец, Андрей Молочный, имеет пророссийские взгляды. Он отличился многочисленными антиукраинскими выступлениями и сообщениями. Молочный-старший переехал в Россию в 2014 году, после начала российско-украинской войны. Он, вместе с другим коллегой, Антоном Лирником, начал работать в российском Comedy Club и выступает на корпоративах.

Еще во время выступлений в украинском Comedy Club Молочный позволял себе недвусмысленные насмешки над Украиной и украинским языком, высмеивал украинцев, глумился над украинским языком.

У Андрея Молочного-старшего трое сыновей и дочь.

После ДТП работник прокуратуры Андрей Молочный попытался скрыться с места ДТП. Сейчас он находится под стражей. Женщина, которую он сбил на пешеходной зоне, умерла в больнице от полученных травм.

В понедельник, 21 июля, суд отправил Андрея Молочного под стражу до 17 сентября без права на внесение залога.