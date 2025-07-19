Чемпион-уклонист. Как Мухаммеда Али из-за отказа служить в армии лишили наивысшего титула и дисквалифицировали на четыре года

Мухаммед Али и его адвокат Джон Крварич просят Атлетическую комиссию штата Калифорния восстановить лицензию спортсмена на участие в боях. Сакраменто, 12 июля 1967 года (Фото: Walter Zeboski / AP)

В 1967 году знаменитый боксер Мухаммед Али отказался от призыва в армию с высокой вероятностью попасть на войну во Вьетнаме, из-за чего потерял чемпионское звание и лицензию на бои в течение четырех лет.

78 — таким был результат теста на интеллектуальные способности (IQ) боксера Кассиуса Клея, которого сейчас весь мир знает как Мухаммеда Али. Он сдал ту проверку весной 1964-го, когда тест был обязательным для всех призывников. В США в то время молодежь с IQ ниже 85 освобождалась от воинской повинности.

Как сообщает биограф боксера Энтони Эдмондс, Кассиус не смог ответить на вопрос Сколько часов работает человек с шести утра до трех дня, если у него есть час на обед? Также боксер показал крайне низкие способности в грамматике и орфографии.

Чтобы отбросить подозрение в симуляции, Клею пришлось пройти повторный тест под наблюдением психиатров. Результат был таким же, а сам спортсмен отшучивался: «Я самый великий, но не самый умный». Первым эпитетом он потребовал от прессы величать его после победного боя с Сонни Листоном в ноябре 1964-го