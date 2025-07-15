«Не просто декор, а код нации». Александр Усик появился в Лондоне в костюме от украинского бренда с авторской вышивкой

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, который 19 июля проведет реванш с чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа, выбрал для презентации копии панно Аллы Горской Боривитер в Лондоне костюм с авторской вышивкой.

Образ для Усика разработал украинский бренд мужской одежды Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой. Создатели переосмыслили образ казака XXI века. Костюм дополнила авторская вышивка.

«Образ Александра Усика — символ непоколебимой силы и украинской идентичности. Бордо — цвет казацкой крови, достоинства и отваги. Брюки — вдохновлены силуэтом традиционных украинских шароваров — символ свободы движения и неповиновения. Особая гордость — вышивка платинового цвета, украшенная камнями. Это был личный запрос Александра — потому что для него вышивка — это не просто декор, а код нации и сакральный орнамент, защищающий и дающий силу», — рассказали представители бренда.

В узоре — виноградная лоза как символ плодородия, непрерывности жизни и связи поколений, а геометрия и крестик — древний знак равновесия и воинской дисциплины. «Эта вышивка — щит и код. Она о том, что каждый из нас — ветка большого дерева. О том, что жизнь продолжается, даже когда тяжело. И о том, что сила казака — не только в оружии, а в корнях, держащих его крепко на земле», — отметили создатели.

Александр Усик в костюме от Damirli дизайнера Эльвиры Гасановой / Фото: instagram.com/damirli_official

Реванш между Усиком и Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на Уэмбли. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Следите за главными новостями боя Усик — Дюбуа в режиме онлайн.