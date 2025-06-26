Спрос на зарубежный отдых со стороны украинцев продолжает расти после резкого падения в 2022-м году. (Фото: Denislav Stoychev via Reuters)

В этом году отечественные туристы стали все чаще бронировать себе отели заранее, возвращаясь к тому режиму, который был до полномасштабного вторжения, говорит Ирина Мосулезная, управляющий директор туроператора Join UP! в Украине.

Об этом говорится в статье NV Пляжи без «руссо туристо».

И поток отдыхающих из Украины увеличивается: если в течение 2024-го услугами Join UP! воспользовались 260 тыс. соотечественников, то на начало июня 2025-го таких оказалось уже 145,5 тыс., или 56% от общего прошлогоднего показателя.

Если в начале полномасштабного вторжения украинцы в основном откладывали свои отпуска до лучших времен, то сейчас ситуация иная, объясняет Мосулезная: люди поняли, что война — это надолго.

В туркомпании Феерия также видят увеличение заказов на зарубежные путешествия, причем это уже превратилось в устойчивый процесс, — спрос растет на 20% ежегодно после 2022-го.

Впрочем, Феерия фокусируется больше на экскурсионных турах, например, предлагает такие поездки в Италию, Францию, Норвегию, Испанию, Австрию. Но массовый потребитель все равно выбирает более традиционные варианты отдыха, например, Грецию. Также украинским туристам нравится Хорватия с ее природой, хотя это направление бюджетным никак не назвать, признает Игорь Захаренко, директор Феерии. Поэтому больше всего соотечественники ездят туда, где дешево, — в Болгарию.

О росте популярности бюджетного сегмента, флагманом которого является уже упомянутая Болгария, говорят и в Join UP!, — именно эта черноморская страна принимает большинство автобусных туров из Украины.

Как сообщалось ранее, соотечественники все чаще едут на отдых в Европу, потому что там меньше вероятность встретить соседей с севера, для которых отсутствует прямое авиасообщение, в частности чартеры.

На традиционных курортах формата all inclusive в Египте и Турции также можно выбрать направления, где россиян почти не будет, или же будет ощутимо меньше: это локации, ориентированные на европейского туриста, без засилья шумной анимации и тому подобное.