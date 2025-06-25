«Лишь единичные представители». Как во время отдыха в Европе избежать туристов из РФ, и где их все еще достаточно, — обзор NV

25 июня, 18:15
Туристы в Парфеноне, Афины, Греция (Фото: REUTERS)

Автор: Светлана Угнива

Представители туристической отрасли назвали NV три европейских направления, на которых до сих пор много отдыхающих из страны-агрессора России.

Украинцы все чаще едут на отдых в Европу, потому что там меньше вероятность встретить россиян.

Путешествия в Европу россиянам усложняет отсутствие прямого авиасообщения, в частности чартеров, говорит Владимир Царук, эксперт по туризму. «Если поехать на юг Италии или в Грецию, например, то там российских туристов можно встретить, но преимущественно одиночных, не в таком количестве, как раньше», — пояснил он, добавляя, что чтобы попасть в эти регионы гражданам страны-агрессора, приходится лететь с пересадкой в Стамбуле.

Поэтому Греция или испанские Аликанте или Майорка стали более популярными среди украинцев, рассказала Ирина Мосулезная, управляющий директор туроператора Join UP! в Украине. И хотя в Испании немало россиян, но прежде всего это люди, которые давно выехали из РФ и, как считает представитель Join UP!, они уже достаточно «европеизированы».

«В то же время в Черногорию для них легче добраться — не так далеко, да и сообщение легче: через ту же Сербию можно спокойно долететь», — добавил Царук.

Впрочем, немало россиян также на Кипре или на Тенерифе, отметил Игорь Захаренко, директор туристической фирмы Феерия.

