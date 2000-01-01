Воля рухатись вперед: історії незламності ветеранів

Щоденники Волі: історії ветеранів, які боролися з ворогом, травмами й власними страхами

В усьому світі їх називають ветеранами. А ще — героями. У проєкті «Щоденники Волі» ми розповідаємо історії українських ветеранів, які зробили свій перший крок у нове життя — і стали прикладом для інших. Бо Воля — це не лише право. Це дія. Це шлях і вибір.