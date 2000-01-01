х
Воля рухатись вперед: історії незламності ветеранів

Щодня поранені українські захисники й захисниці долають складний шлях реабілітації, демонструючи справжню силу — не фізичну, а внутрішню: тримати курс, підтримувати інших і не здаватися. У кожного своя історія боротьби, але всіх об’єднує воля — йти вперед, навіть коли здається, що шлях надто важкий.

Ця ідея лежить в основі соціального проєкту «Воля рухатись вперед», що створений за ініціативи бренду «Воля» від «Моршинська» разом із центром медичної та фізичної реабілітації NextStep Ukraine. Мета проєкту — підтримати українських ветеранів, на шляху фізичного і психологічного відновлення. Одна гривня з продажу кожної банки напою «Воля» зі смаком «Оригінальний» йде на підтримку центру Next Step.

Суспільство має чути й бачити українських ветеранів, розуміти їхній шлях після поранень і разом із ними формувати культуру підтримки та поваги. Нижче — відеоісторії ветеранів із двох циклів: «Щоденники Волі» та «Тренуйся поруч із ветераном». Вони допоможуть кожному, хто проходить зараз шлях відновлення, знайти для себе мотивацію та сили.

Щоденники Волі: історії ветеранів, які боролися з ворогом, травмами й власними страхами

Щоденники Волі: історії ветеранів, які боролися з ворогом, травмами й власними страхами

В усьому світі їх називають ветеранами. А ще — героями. У проєкті «Щоденники Волі» ми розповідаємо історії українських ветеранів, які зробили свій перший крок у нове життя — і стали прикладом для інших. Бо Воля — це не лише право. Це дія. Це шлях і вибір.
Стань поруч із ветераном: як спорт повертає силу й віру

Воля рухатись вперед — це про силу духу, яку щодня демонструють українські ветерани. Вони не зупиняються, відновлюються через спорт і надихають інших іти далі.
Ветерани показали, як рухатися вперед — разом через спорт і взаєморозуміння

Коли ветерани стають тренерами, спорт перетворюється на спосіб говорити із суспільством. На початку вересня соціальна ініціатива «Воля рухатись вперед» зібрала сотню людей на ВДНГ у Києві, щоб провести відкрите спортивне заняття «Тренуйся разом із ветераном»
