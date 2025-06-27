В Киеве, на террасе одного из столичных заведений, музыкант сыграл на саксофоне мелодию из известного турецкого сериала Великолепный век. Роксолана.

Соответствующее видео выложил сам музыкант, который записан в TikTok как Nick, в начале июня в своем блоге.

Саксофонист опубликовал ролики, на которых играет две мелодии из турецкого телесериала об украинской невольнице «Величественный век. Роксолана» на террасе одного из столичных заведений.

Вместе два видео набрали более миллиона просмотров. Одно из видео просмотрело более 900 тысяч пользователей, а другое более 100 тысяч раз.

В комментариях как украинцы, так и иностранные пользователи из Турции, в восторге от музыки. Они выразили свои эмоции под видео.

Комментарии под видео / Фото: Скриншот

