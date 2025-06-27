Комментировали даже турки. В Киеве на саксофоне сыграли музыку из сериала «Великолепный век. Роксолана» — видео

27 июня, 17:44
Киевский музыкант воспроизвел мелодию из известного сериала (Фото: nickor24/TikTok/скриншот)

Киевский музыкант воспроизвел мелодию из известного сериала (Фото: nickor24/TikTok/скриншот)

В Киеве, на террасе одного из столичных заведений, музыкант сыграл на саксофоне мелодию из известного турецкого сериала Великолепный век. Роксолана.

Соответствующее видео выложил сам музыкант, который записан в TikTok как Nick, в начале июня в своем блоге.

Саксофонист опубликовал ролики, на которых играет две мелодии из турецкого телесериала об украинской невольнице «Величественный век. Роксолана» на террасе одного из столичных заведений.

@nickor24 #роксолана #величнестоліття #султансулейман #турецькамузика #турція #muhtesem #muhteşemyüzyıl #music #sax #саксофоніст #музикант #саксофон #saxophone #event #restoran ♬ оригінальний звук - Nick

Вместе два видео набрали более миллиона просмотров. Одно из видео просмотрело более 900 тысяч пользователей, а другое более 100 тысяч раз.

@nickor24 #saxophone #music #muhtesem #huremsultan #sultan #роксолана #величнестоліття #султансулейман #suleiman #італієцьізбейрута #саксофон ♬ оригінальний звук - Nick

В комментариях как украинцы, так и иностранные пользователи из Турции, в восторге от музыки. Они выразили свои эмоции под видео.

Комментарии под видео (Фото: Скриншот)
Комментарии под видео / Фото: Скриншот
Комментарии пользователей (Фото: Скриншот)
Комментарии пользователей / Фото: Скриншот
Люди выражают свои эмоции от игры музыканта (Фото: Скриншот)
Люди выражают свои эмоции от игры музыканта / Фото: Скриншот
Редактор: Виктория Пасайлюк

Теги:   Великолепный век Музыка Музыкант Киев Видео TikTok

