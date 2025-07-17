«Война забрала у меня выпускной». Школьница из Донецкой области заказала выпускное платье и устроила тематическую фотосессию

Девушка из Донецкой области устроила фотосессию, чтобы почувствовать себя настоящей выпускницей (Фото: София Кучук/Instagram)

Ученица одной из школ Доброполья, что в Донецкой области, у которой война забрала прощальный школьный вечер, устроила тематическую фотосессию, чтобы почувствовать себя выпускницей.

Соответствующие фото девушка опубликовала в своих соцсетях. «Я выпускница из Донецкой области, у которой война забрала выпускной. Весной я решила, что закажу красивое платье и фотосессию для того, чтобы хоть как-то почувствовать себя выпускницей», — говорится в заметке девушки.

Реклама

София Кучук / Фото: София Кучук/Instagram

София из Доброполья заказала выпускное платье и тематическую фотосессию, чтобы почувствовать себя выпускницей / Фото: София Кучук/Instagram

София Кучук из Доброполья, что находится в Покровском районе Донецкой области. В этом году девушка перебралась с семьей в город Желтые Воды Днепропетровской области. Однако решила завершить обучение в родной Добропольской гимназии УВК 1. Очень хотела, рассказывает София NV, закончить родную школу. С начала полномасштабного вторжения обучение в школе продолжилось дистанционно, выпускная линейка тоже проходила онлайн.

Желая сохранить эти воспоминания, София заказала нарядное платье и организовала съемку в стиле выпускного вечера.

«От фотосессии у меня остались только положительные эмоции, я ее очень ждала. Родители сразу поддержали мою идею и даже приняли участие», — рассказывает София.

София Кучук из Донбасса / Фото: София Кучук/Instagram

Фотосессия в стиле выпускного вечера / Фото: София Кучук/Instagram

Фотосессия в стиле выпускного / Фото: София Кучук/Instagram

Одиннадцатиклассница сделала фотосессию в стиле выпускного / Фото: София Кучук/Instagram

Война забрала у Софии, как и у многих других детей, возможность полноценно учиться и почувствовать себя выпускниками / Фото: София Кучук/Instagram

София Кучук, ученица Добропольской гимназии / Фото: София Кучук/Instagram

Сейчас со школой, которую закончила девушка, все относительно хорошо. «По крайней мере, она целая. Рядом было уже два прилета, поэтому там нет окон», — добавила выпускница.

Обучение и выпускная линейка проходили дистанционно, поэтому у девушки не было настоящего выпускного / Фото: София Кучук/Instagram

Тем временем в Киеве выпускники одного из средних учебных заведений станцевали последний школьный танец прямо посреди сильного ливня. Непогода не остановила детей выполнить номер.