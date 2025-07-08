За день более 10 миллионов просмотров. В сети появилось видео, как дедушка поливал водой детей во время жары
Видео с дедушкой и детьми покорило сеть (Фото: kanatop/TikTok/скриншот)
В социальной сети TikTok появилось трогательное видео, на котором дедушка во время жары поливает водой маленьких детей в одном из дворов города. За сутки оно стало вирусным.
Видео опубликовали накануне в аккаунте kanatop. Менее чем за сутки ролик посмотрело более 10 миллионов пользователей, он собрал почти два миллиона лайков.
На кадрах счастливые дети эмоционально бегали и хохотали возле мужчины почтенного возраста.
Комментарии наполнены воспоминаниями из детства и благодарностями дедушке за радость, которую он подарил детям.