Почтальон показала, как проходит ее день (Фото: Лариса Рябоконь/Instagram)

В Кировоградской области женщина, которая работает почтальоном на Укрпочте , сняла трендовое видео, в котором показала, как проходит ее рабочий день и что она делает вне работы.

Видеоконтент Лариса Рябоконь из Голованевского района, что в Кировоградской области, опубликовала в TikTok 10 июля. Женщина показала покадрово, как проходит ее день, начиная от утреннего кофе в 7:20 и завершая вечерними ритуалами перед сном.

Контент продолжительностью 21 секунду сопровождается вирусной песней The Black Eyed Peas Imma Be.

За сутки ролик набрал более 220 тысяч просмотров и более 27 тысяч лайков от пользователей. В комментариях кировоградскую почтальона восхитили, украинцев поразила искренность Ларисы, которая чувствовалась через экран телефона.

«Смотришь на вас и отдыхаешь душой. Видео в приятной и комфортной атмосфере. Жизненно. По-женски», — написала в комментариях пользовательница с никнеймом Украиночка.

«Вы очень крутая, отработать в такую жару, глаз не дергается и еще и к цветам вышли», «ого, какая крутая почтальон», «какая прекрасная дама», — добавляют свои впечатления и другие юзеры TikTok.

Комментарии в восторге от Ларисы / Фото: Скриншот

Комментарии пользователей / Фото: Скриншот

Не обошла стороной видео и сама Укрпочта. В комментариях SMM-щики официального аккаунта поддержали свою работницу и написали: «Наша очаровательная».

Написали комментарий и от официального аккаунта Укрпочты в TikTok / Фото: Скриншот

The Black Eyed Peas — американская хип-хоп-группа из Лос-Анджелеса. С английского название бэнда переводится как Черноглазые Горошинки. Их песня Imma Be вышла 15 лет назад. Сейчас это вирусный трек, под который снимают популярный тренд в TikTok, в котором показывают пошагово, как прошел день.