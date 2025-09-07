«Бог создал людей, а полковник Кольт сделал их равными». Взлеты и падения изобретателя легендарного пистолета

Американский оружейник Самюэль Кольт, живший в XIX веке, был одновременно гениальным изобретателем и бесстыдным шарлатаном, прогрессивным промышленником и автократическим боссом. Считая себя патриотом США , он не гнушался продавать оружие всем сторонам конфликта в Гражданскую войну.

«Добрые люди этого мира далеки от того, чтобы быть довольными друг другом, а мое оружие — лучший миротворец», — так описывал свое кредо Кольт.

Он родился 19 июля 1814 года в Гартфорде, что в штате Коннектикут, в семье владельца текстильной фабрики. Отец, Кристофер Кольт, был состоятельным человеком и имел связи во власти, а мать умерла от туберкулеза, когда будущему изобретателю было всего шесть лет. Мальчик интересовался механикой и взрывчатыми веществами, зачитывался энциклопедией об изобретениях Компендиумом знаний, а еще часами мог разбирать и собирать самое ценное свое сокровище — кремневый пистолет деда.

В 15 лет он расклеил по городу объявление: «Сэмюэль Кольт взорвет плот до небес на пруду Вейр» — и облил празднично одетых зрителей грязью. Следующая забава со взрывчаткой привела к пожару в Академии Амгерст — и Кольта оттуда немедленно исключили. Устав от выходок сына, отец отправил его в многомесячное морское путешествие на бриге Corvo, который направлялся в Лондон и Калькутту. И именно здесь в голове подростка возникла идея о револьвере, который впоследствии прославит его на весь мир.