Во всем мире их называют ветеранами. А еще — героями.

Когда герои возвращаются с войны, самое сложное только начинается. Реабилитация — это новый бой, в котором им нужна поддержка. И эта поддержка возможна — благодаря каждому из нас.

Эти люди потеряли на войне часть себя, но не потеряли главного — Воли. Она не указана ни в одном документе. Ее не выдают при демобилизации или выписке из госпиталя. Но именно она — то, что объединяет их всех.

В проекте «Щоденники Волі» мы рассказываем истории украинских ветеранов, которые сделали свой первый шаг в новую жизнь — и стали примером для других. Потому что Воля — это не только право. Это действие. Это путь и выбор.

Станислав Зорий, (позывной Рефа), ветеран ССО

«Когда ты бьешься до конца — ты уже победил»

Я всегда был бойцом. Титул чемпиона мира — это о характере, вере в себя. Ежедневная работа над собой, травмы и боль, падения и подъемы — то, что закаляет твою Волю к победе.

2022 год

Все изменилось. Когда враг пришел на нашу землю, я понял: мое место — не на ринге, а на фронте. Я оставил спорт и присоединился к армии, участвовал в Киевской и Харьковской кампаниях.

2023 год, Бахмут

Самым тяжелым этапом войны была Донецкая кампания, а именно оборона Бахмута. Мы были в окружении и сдерживали наступление врага. В наш последний выезд попали под минометный обстрел. Два попадания, погибли все. Я чудом выжил.

Помню момент, когда лежишь и понимаешь: жизнь уже не будет такой, как раньше. Но знаете, что осталось? Воля к жизни. Я хотел жить, радоваться, ходить и осуществлять мечты.

Десятки операций, сотни попыток подняться, ежедневная работа и борьба с самим собой — я закалялся. С Next Step Ukraine я встал на ноги. Получил функциональный протез в США от фонда Revived Soldiers Ukraine. Впоследствии начал заниматься адаптивным боксом, вернулся на ринг. Сейчас хочу покорять горные вершины, воплощать запланированное, работать над победой Украины.

2025 год

Я снова в форме. Уже не военный, но остаюсь воином и частью стаи ССО.

Я знаю: победа — не только на поле боя. Победа — это когда ты не сдаешься. Когда ты бьешься до конца — ты уже победил. Я иду вперед. И всем, кто борется — физически, ментально — говорю: не сдавайтесь. Потому что наша сила — в нашей воле.

Артем Мороз, (позывной Темич), военнослужащий 241 бригады Сил территориальной обороны ВСУ

«Я решил, что меня ничего не остановит, даже потеря ног»

2022 год, Киев

Меня разбудила жена и сказала, что началась война. Я был готов. Уже имел собранные документы для вступления в ТрО. Взяли не сразу. Обращался в несколько бригад и смог договориться. Выехали на Николаевщину.

2022 год, октябрь, Херсонщина

Восемь месяцев на нуле. Активные бои. Я приехал на позицию и в этот момент прилетела мина — прямое попадание. Взрыв. Боль. Три побратима погибли мгновенно. Я вызвал эвакуацию.

Когда уже в госпитале понял, что потерял обе ноги, было такое ощущение, будто потерял все. Но потом пришло другое: что дальше? И ответ один: жить. Да, я потерял ноги. Но не себя. Не свои мечты. Не любовь к жизни. Я научился ходить заново — на протезах.

2025 год

Научился танцевать — да, танцевать на протезах! На Таймс-сквер в Нью-Йорке я вышел и станцевал, чтобы напомнить миру о нашей войне. Я люблю дайвинг, вожу машину, бегаю марафоны. Пробежал Бостонский. И это было о том, что невозможного нет.

Когда ты теряешь что-то важное, надо придумать новую мечту — и идти к ней. Это держит и не дает упасть.

Я вернулся в армию, потому что там мои побратимы. Помогаю им держать боевой дух. Каждый день повторяю себе: жизнь продолжается. И если она дает тебе шанс — не упусти его. Воля есть в каждом из нас. И пока она есть — мы непобедимы.

Николай Левкун, ветеран Национальной гвардии Украины

«Воля — это выбор жить, когда кажется, что все потеряно»

2014 год, май

Я попал на «горячий» Донбасс. Сначала — расчет противотанкового гранатомета. Ротации, выезды, задания одно за другим. Тогда мы еще не знали, насколько долгой будет эта война. Потом меня перевели в отряд спецназначения. Это уже другой уровень — другие задачи, другая ответственность. Но желание было одно: держать оборону, защищать своих.

2017 год, Торецк, Донецкая область

Боевая задача. Противопехотная мина. Взрыв — и мгновение, которое изменило все. Побратимы не оставили меня: пять километров несли на руках. Девять операций за два месяца. Но ноги спасти не удалось.

Сначала меня накрыло. Отчаяние. Такое, что кажется — дальше уже ничего не будет. Вытащила моя Юля. Я смотрел на нее и понимал: еще есть, ради чего жить. Это еще не конец. Моя жизнь продолжается.

2019 год

Я решил заходить в новую жизнь через спорт. Не просто жить, а жить на полную. Это был мой способ вернуть себя. Кроссфит, бобслей, стрельба, Говерла! Да, я поднялся на Говерлу. В феврале мне установили протезы обеих ног, а в июле я уже пошел в горы.

2025 год

Я регулярно выхожу на подиум модных показов. А еще — играю на сцене в Театре ветеранов.

Моя жизнь после войны — это марафон. Каждый шаг — это сначала шаг в голове. Поверить, что ты можешь, — вот самое трудное. Не всегда легко, не всегда без боли. Но всегда вперед. Я среди своих, среди ветеранов, которые понимают. Мы делимся опытом, поддерживаем друг друга.

Потому что воля — это не просто слово. Это выбор. Выбор жить, когда кажется, что все потеряно. Я сделал этот выбор. И каждый день делаю его снова.

Владимир Товкис, (позывной Товчик), ветеран Национальной гвардии Украины

«Пример других помог обрести надежду. Теперь тоже хочу стать для кого-то мотивацией»

2019 год, Светлодарская дуга, Донецкая область

Наше подразделение стоит на новых позициях. До врага менее 200 метров. Я смотрю в тепловизор. Замечаю движение, бросаюсь к оружию. А дальше — провал. Глаза открываю уже в больнице. Сознание возвращается медленно, кусками. И я понимаю, что начинается мой новый бой — бой за жизнь.

Пуля попала мне под глаз и застряла в затылке. 11 дней комы. Безграничный мрак. Потом еще два-три месяца засыпал с ощущением, что это сон. Но мозг напоминал, что это новая реальность. Я касался головы и мог почувствовать его извилины, прикрытые лишь кожей.

31 декабря 2019 года

Прошло три месяца после ранения. Катя стала моей женой. До этого мы жили в гражданском браке. Ее любовь меня спасла. А еще помог спорт — гребля на тренажерах, метание диска.

2022 год

Два раза в неделю тренируюсь в реабилитационном центре Next Step. Также работаю военным инструктором — передаю свой боевой опыт новобранцам.

Встать на ноги помогли реабилитологи, я невероятно благодарен. А еще я узнал из интернета о гвардейце с похожим ранением, который участвовал в «Играх непокоренных». И тогда я подумал: если он смог — значит, и я смогу.

2024−2025 годы

Теперь каждый день для меня — это поиск нового. Я стреляю из лука, держа стрелу зубами. Гребу. Метаю диск. Даже гольф осваиваю. Стал чемпионом «Игр непокоренных». Имею три золота и одну бронзу.

Я хочу стать тем примером, который когда-то помог мне. Потому что двигаться вперед — это выбор сильных духом.

Каждая история в «Щоденниках Волі» — это свидетельство невероятного мужества и воли жить полноценно, несмотря на все испытания. Наши герои выбрали путь восстановления и показывают, что настоящая воля — это не слово, а ежедневное действие. Рассказывая истории ветеранов, мы говорим обществу: уважение начинается с поддержки. Наши герои прошли войну. Теперь они нуждаются в ресурсе для восстановления. И каждый из нас может помочь.

Цикл историй «Щоденники Волі» — это часть масштабной инициативы в поддержку украинских военных. Ее цель — собрать средства на оборудование для центра медицинской и физической реабилитации Next Step, где раненые защитники получают шанс на восстановление и новую жизнь. Приобщиться к сбору может каждый по этой ссылке — 100% пожертвований направляются на протезирование и реабилитацию воинов.

Этот проект стал возможным благодаря социальной инициативе бренда «Воля» от Моршинской. Одна гривня с продажи каждой банки напитка «Воля» со вкусом «Оригинальный» идет на поддержку центра Next Step.