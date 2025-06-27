Новый сезон — новые краски. Лето 2025 обещает быть вкусным, ароматным и визуально потрясающим благодаря новой коллекции итальянского бренда KIKO Milano под названием Джуси Физ (Juicy Fizz). Эта линейка — персональное приглашение в мир солнца, цитрусовых аккордов и легкого настроения, балансирующего между морским бризом и золотом заката.

Это не просто косметика — это ощущение. Ощущение дня без дедлайнов, вечера без усталости и макияжа без усилий. KIKO собрали в Джуси Физ (Juicy Fizz) все то, что мы любим в летнее время: сочные цвета, фруктовые ароматы, легкие текстуры и эффектную упаковку, которую хочется оставить на видном месте.

Вид, будто вы только что вернулись из отпуска

Самое ценное летом — не отпуск, а ощущение, будто он длится постоянно. Идеально ровный тон, легкое сияние, аромат, который напоминает о море и спелых фруктах, — все это может подарить не только неделя на побережье, но и правильный косметический арсенал.

Фото: KIKO

Именно так работает новая коллекция Джуси Физ от KIKO Milano. Здесь нет ничего случайного: даже текстура бронзера — легкая, почти воздушная — создана так, чтобы имитировать естественный загар, будто вы только что вернулись с островов, а не с утренней встречи. Румяна, обогащенные маслами жожоба и ши, не просто добавляют цвет, но и ухаживают за кожей. Хайлайтер подсвечивает лицо деликатно, без блеска, а с эффектом «света изнутри».

Формулы средств действительно комфортные — быстро впитываются, не оставляют липкого ощущения и не «перегружают» лицо. Это тот случай, когда макияж не маскирует усталость, а превращает ее в расслабленность, которая выглядит как отдых.

Не менее важный акцент — SPF. В тональной пудре и тинте для лица защита сочетается с уходом и ароматом. Не резким, а едва заметным: апельсиновый цвет, ваниль, миндаль — все, чтобы подарить вам сиесту среди ежедневной рутины.

Эффект «только что из отпуска» здесь формируется не яркостью, а ощущением. И KIKO достигли этого без драматических цветов или сложного мейкапа. Только то, что подчеркивает естественное — и делает это лучше.

Вместо сложных многослойных техник — легкие продукты, которые подстраиваются под ритм лета, позволяя быстро освежить лицо. А кремовые тени с эффектом охлаждения подходят для создания макияжа без зеркала — просто и удобно. Их стойкость до 24 часов позволяет не беспокоиться о корректировке в течение всего дня — даже если день превращается в ночь.

Фото: KIKO

Губы — главный акцент, когда хочется цвета и комфорта

В коллекции Джуси Физ губная категория представлена максимально разнообразно. Это и кремовая помада с SPF 30, и блеск для губ 3D Hydra в трех новых оттенках с дополнительным увлажнением, и маркер-блеск в сочных цветах, и даже бальзам-масло, который реагирует на pH кожи, создавая персональный оттенок. Идея в том, чтобы дать выбор и обеспечить комфорт: кожа губ не пересыхает даже после длительного пребывания на солнце, а оттенки выглядят натурально и одновременно выразительно.

Эти продукты хорошо сочетаются между собой: можно использовать маркер-блеск как базу, сверху нанести каплю масла — и получить модный эффект «влажных губ», который освежает общий образ.

Фото: KIKO

Аромат, работающий как эмоциональный триггер: лето во флаконе

Джуси Физ (Juicy Fizz) — это еще и новый парфюм бренда. Композиция начинается со взрыва цитрусовых: итальянский лимон, мандарин, апельсин, арбуз. Далее — сердце из иланг-иланга, нероли и листьев фиалки. А в базе — сандал и амброфикс, создающие глубину и элегантный шлейф. Парфюм остается не только на коже, но и на волосах и одежде — это буквально след лета, который носишь с собой.

Их нельзя назвать слишком сладкими или слишком свежими — это духи с оттенком путешествия, легкого волнения и солнечного дня, который еще не закончился.

Уход с приятным бонусом: тело и волосы в центре внимания

Еще один продукт, достойный внимания, — масло для тела и волос с микрожемчужинами апельсина. Оно не оставляет жирной пленки, быстро впитывается и придает коже деликатное сияние. Идеально для тех, кто хочет выглядеть ухоженно, но без чрезмерного блеска. Кроме того, ее можно наносить на кончики волос как средство для укладки или ухода — оно дисциплинирует пряди, делает текстуру более выразительной и оставляет едва заметный фруктовый аромат.

Упаковка — как деталь образа

Оранжевые футляры с золотистыми элементами — это не просто эстетика, а часть настроения. Все выглядит празднично, но не слишком; стильно, но без претенциозности. Идеальный баланс, который позволяет носить продукты с собой в сумке и не прятать их, а, наоборот, показывать — как аксессуар.

Фото: KIKO

Как носить Juicy Fizz: рекомендации, которые работают и в городе, и на отдыхе

Летний макияж имеет особую динамику — смена температур, влажности, активные передвижения и желание выглядеть ярко без лишних усилий. Именно поэтому продукты из коллекции Джуси Физ особенно удобны для повседневного использования: они стойкие, обладают ухаживающими свойствами и созданы с учетом летних вызовов.

Чтобы получить максимум от коллекции, стоит учесть несколько простых правил:

Не пренебрегайте SPF — комбинируйте тональный тинт и пудру с SPF 50, чтобы иметь легкое, естественное покрытие и одновременно защиту от солнца.

Главное — текстуры. Для дневного макияжа достаточно жидкого хайлайтера, тинта для лица и туши — этого хватит для свежего образа, особенно если дополнить все блеском или маслом для губ.

Сумка минималистки. Если надо иметь под рукой только одно средство — пусть это будет масло для губ с pH-эффектом. Оно и увлажняет, и придает оттенок, и легко наносится без зеркала.

Используйте духи как финальный штрих — один пшик на волосы или ткань, и вы оставляете легкий ароматный след, который задает настроение.

Для кого эта коллекция?

Джуси Физ — не о возрасте, типе кожи или количестве просмотров туториалов на YouTube. Это коллекция для тех, кто хочет выглядеть ухоженно без чрезмерной подготовки. Для тех, кто планирует поездку к морю или просто обед на летней террасе. И даже для тех, кто не успевает на маникюр, но хочет немного апельсинового блеска в повседневной рутине.

Джуси Физ — это история о настроении. О том моменте, когда вы открываете новую помаду не потому, что она нужна, а потому, что она приносит удовольствие. Это косметика, которая не требует правил, но вдохновляет экспериментировать. В которой функциональность не противоречит стилю, а красота не требует компромисса.

Где искать и как почувствовать «жизнь по-итальянски»?

Коллекция Джуси Физ уже доступна в магазинах KIKO Milano, в приложении INTERTOP и на сайте intertop.ua. Она не требует идеального контуринга или опыта визажиста — только желание уловить легкое настроение лета и нести его с собой.