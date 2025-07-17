Лидер украинского fashion-ретейла INTERTOP, которого знает и любит не одно поколение украинцев, впервые за 15 лет обновил айдентику. Такие изменения стали логичным ответом на запрос времени и стремление бренда быть современным, прогрессивным и узнаваемым в условиях высокой конкуренции — как в офлайне, так и в диджитале.

Новая айдентика INTERTOP — это о легкости, доверии и уверенности в выборе. Она передает стабильность семейного бренда, где важно, чтобы каждому было удобно и комфортно. Благодаря дизайнерскому приему по выделению букв R и О, в новом логотипе появилась легкая игривость и непринужденность. А цветовая мозаика в новой палитре отсылает к стилистическому разнообразию и широкому выбору мировых брендов, которые INTERTOP объединяет в своем портфеле.

«Мы около 6 месяцев проводили исследования, пересмотрели, какими мы есть и какими нас видят покупатели. Ранее стиль намекал на сдержанность и строгость, но мы не космические аристократы — а надежные, понятные, с украинской душой. INTERTOP — это компания с 30-летней историей, однако мир меняется, все трансформируется, клиенты становятся другими. Поэтому нам нужно не просто накапливать опыт, а применять его к вызовам настоящего и двигаться дальше. Мы одни из первых официально завозили в Украину оригинальные бренды, сегодня же мы делаем еще больше: поддерживаем украинских производителей и экономику страны. Мы остаемся честными с собой, клиентами и государством», — рассказывает СМО Антон Бокий.

Над редизайном работало киевское дизайн-бюро Spiilka, перед которым была поставлена трудная задача — обновить айдентику, освежить внешний вид INTERTOP, но при этом — двигаться в tone of voice и не потерять доверие к бренду.

Все коммуникации INTERTOP стали теплее, честнее и более человечными. В айдентике также внедрили шаблон маркировки Battenberg marking, впервые разработанный британцами. Такой прием использует чередование контрастных светлых и темных цветов, чтобы увеличить видимость для человеческого глаза и сфокусировать внимание клиентов на акцентных вещах в рекламных кампаниях. Цветовая палитра корпоративных цветов расширилась: всеми узнаваемый зеленый трансформировался, добавились еще желтый, розовый, бордовый, голубой, которые отражают настроение коммуникаций или тональность рекламных кампаний.

Фото: INTERTOP

«Обновить айдентику для крупного бренда, такого как INTERTOP, это всегда вызов, из-за его масштаба, истории, количества поклонников и количества магазинов. Поэтому мы осторожно и с уважением начали работу, не планируя менять бренд кардинально, только исправить некоторые моменты и разработать дизайн-систему, которая облегчила бы повседневную работу. Но в процессе, вместе с бренд-командой поняли, что те бренд-артефакты, что есть сейчас, не отражают ни того, каким бренд есть, ни того, каким он стремится быть. И понеслась… Начали с логотипа — сделали его читабельнее и приветливее (обратите внимание на игривую ножку R), заменили основной шрифт на современный украинский гротеск, обновили основную цветовую пару, добавив в нее теплые оттенки, а потом вообще ввели неожиданные (для бренда) цветовые сочетания — от розового с бордо до электрик-желтого с серым. Ну и напоследок, оттолкнувшись от прямоугольника вывески добавили паттерн Баттенбурга или по простому „шахматку“ и на ее основе разработали систему, позволяющую выкручивать заметность бренда на максимум, или наоборот стишиться до почти стелс-режима»,— рассказал дизайн-директор и партнер Спіілки Владимир Смирнов.

INTERTOP уверенно принимает вызовы современности, держит технологическую волну, принимает гибкие и адаптивные решения, но неизменно остается тем, кем его знают украинцы — надежным, качественным и оригинальным.

Обновленный стиль уже появился на витринах магазинов, в интерфейсе мобильного приложения, внешних площадках, и digital-каналах бренда. Полноценная интеграция новой айдентики планируется до конца 2025 года. INTERTOP не просто следует трендам. Он их создает.