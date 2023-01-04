В Киеве сообщили о подозрении мужчинам, запускавшим салюты в новогоднюю ночь 4 января, 16:00 Запуск салютов в Украине запрещен с началом полномасштабного вторжения РФ, новогодняя ночь не стала исключением (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Прокуратура Киева сообщила о подозрении двум мужчинам, которые запускали салюты в новогоднюю ночь в украинской столице.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, инциденты произошли в Оболонском и Подольском районах Киева.

Один из подозреваемых — 37-летний мужчина, ранее неоднократно совершавший преступления и недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Видео дня

По факту нарушения законодательства начало уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (преднамеренные действия, выразившиеся в грубом нарушении общественного порядка, по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающегося особой дерзостью (хулиганство)).

Санкция статьи предусматривает наказание сроком до пяти лет.

В Украине в ряде областей запретили использование пиротехники после начала полномасштабного вторжения России.

Оккупанты осуществили массированную атаку по Украине ракетами и беспилотниками 31 декабря, в новогоднюю ночь и в ночь на 2 января.

По Киеву войска РФ также били ракетами и дронами-камикадзе. Воздушная тревога в новогоднюю ночь была объявлена через некоторое время после того, как страна встретила Новый год. Атака длилась около четырех часов.

