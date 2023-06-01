Гибель людей перед укрытием во время атаки РФ на Киев: глава военной администрации дал ряд поручений 1 июня, 14:17 В результате падения обломков сбитых над Киевом ракет погибли три человека, они стояли возле укрытия, которое, вероятно, было закрыто (Фото:NV)

Глава военной администрации Киева Сергей Попко после гибели людей перед укрытием вовремя ракетной атаки РФ на столицу в ночь на четверг, 1 июня, дал ряд поручений.

Согласно его распоряжению, главам районных государственных администраций поручено:

обеспечить работу укрытий гражданской защиты всех типов в круглосуточном открытом режиме;

предупредить балансодержателей о личной ответственности за недопуск населения к укрытиям гражданской защиты;

провести проверки работы данных объектов с привлечением полиции, спасателей и муниципальной охраны.

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«Ни я, ни один другой руководитель высшего или низкого звена в этом городе не имеют права снимать с себя ответственность до завершения следственных действий. По итогам расследования виновные должны быть наказаны», — отметил Попко.

Он заявил, что задача подготовки, обустройства и проверки работы укрытий ставилась неоднократно. Почему это не было выполнена — расследуют правоохранители.

Глава КГВА также подчеркнул, что ответы на вопрос о том, что на самом деле стало причиной трагедии — закрытая дверь входа в поликлинику или роковое стечение обстоятельств и люди просто не успели добежать до укрытия — даст следствие.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты. Все десять российских ракет были сбиты, но обломки упали на детскую поликлинику в Деснянском районе столицы.

В соседних зданиях повылетали стекла.

Погибли три человека, среди них ребенок. Есть пострадавшие.

Муж погибшей рассказал, что люди бежали в укрытие во время воздушной тревоги, но им никто не открыл.

Районные власти утверждают, что был открыт центральный вход в поликлинику и в момент падения обломков часть людей находилась в укрытии, а часть была на улице.

Местные жители говорят, что неоднократно обращались в КГГА из-за закрытых укрытий. В мэрии утверждают, что обращений не поступало.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что представители департамента муниципальной безопасности выясняют на месте, почему было закрыто укрытие. Он пообещал безотлагательные решения по действиям ответственных.

Полиция открыла уголовное дело, расследуется служебная халатность.