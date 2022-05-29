В Демидове Киевской области остаются подтопленными около 50 домов 29 мая, 06:36 Цей матеріал також доступний українською Затопление поселка остановило российских оккупантов (Фото:НВ/Александр Медведев)

Глава Киевской обладминистрации Алексей Кулеба сообщил, что около 50 домов в селе Демидов остаются подтопленными.



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«В настоящее время около 50 домов в селе Демидов остаются подтопленными. Это помогло остановить русскую армию на пути в Киев», — заявил Кулеба.

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Он отметил, что посетил поселок и пообщался с местными.

«Люди с пониманием относятся к ситуации. Мы, в свою очередь, прилагаем максимум усилий, чтобы решить вопрос», — сообщил Кулеба.

25 февраля Вооруженные силы Украины взорвали мост через реку Ирпень, чтобы не допустить прорыв врага в сторону Киева. Тогда же военные взорвали дамбу на въезде в Демидов, возле села Козаровичи. Дамба препятствовала поступлению воды в реку Ирпень из Киевского водохранилища. После подрыва река вышла из берегов, создав таким образом трясину. Поселок Демидов затопило.



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