В Украине создали телеграм-бот, который сообщает о наличии горючего на заправках 31 мая, 11:41 Цей матеріал також доступний українською АЗС (Фото:Львовская ОГА)

Айтовец из Кропивницкого Роман Богатый создал Telegram-бот PetrolAlertUA для отслеживания наличия определенного типа горючего в разных городах Украины.

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Бот PetrolAlertUA отслеживает наличие горючего на АЗС наиболее распространенных сетей Украины и сообщает подписчиков: о названии АЗС, адресе и типе имеющегося горючего. Бот обрабатывает данные из открытых источников таких сетей, как WOG, OKKO, ANP и SOCAR, однако впоследствии планируют добавить и новые сети. Об этом автор проекта Роман Богатый рассказал AIN.

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«В связи с дефицитом горючего, пришлось использовать приложения сетей АЗС и карту приложения ЛУН Город для поиска станции, где мог бы заправить свое авто. Но такой способ оказался чуть ли не удобным: приходилось постоянно сидеть на картах и регулярно проклинать все станции на карте. Поэтому решил автоматизировать данную рутину для себя, но впоследствии переработал проект и для всех остальных украинцев», — рассказал автор проекта.

Как пользоваться ботом

подписаться на PetrolAlertUA в Telegram;

указать регион, в котором вы находитесь, а также район и город;

выбрать тип топлива, о котором хотите получать уведомления: бензин, дизель или газ ( можно выбрать несколько вариантов).

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