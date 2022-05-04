Где искать работающие заправки с топливом в Украине — онлайн-карта 4 мая, 14:36 Цей матеріал також доступний українською АЗС (Фото:Львовская ОГА)

В связи с дефицитом горючего в Украине Команда Лун город обновила онлайн-карту АЗС Украины, которые работают и имеют топливо.

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Теперь на карте обозначены АЗС и обозначены детали их работы: график работы, виды топлива, ограничения и способы оплаты.

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Фото: Скриншот карты Лун город

Из-за перебоев в импорте и уничтожении российскими войсками инфраструктуры, Кременчугского нефтеперерабатывающего завода и нескольких нефтебаз, в Украине наблюдают дефицит горючего. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что российские оккупанты сосредоточились на уничтожении инфраструктуры хранения топлива в Украине. Также они уничтожили десятки автозаправочных станций.

29 апреля правительство заявило, что дефицит исчезнет через неделю, но цены возрастут. В сети автозаправок ОККО объяснили причины дефицита топлива и ограничений на отпуск горючего на своих заправках усложнившейся логистикой и ростом спроса. Также в сети добавили, что как только горючее приедет из Европы, ограничения на его отпуск на заправках сети будут пересмотрены и смягчены.

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