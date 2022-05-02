Одним ударом не уничтожить. Киев обеспечен всем необходимым, запасы распределены — КГВА
Киев (Фото:Unsplash)
Киев обеспечен всем необходимым, а запасы распределены, чтобы враг не уничтожил их одним или несколькими ударами.
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Как сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram, гуманитарный штаб за март и апрель закупил и получил от благотворительных организаций более 6 тыс. т продовольственных товаров.
«Город заготовил в достаточном количестве также товары первой необходимости и лекарства. На сегодняшний день окружение столице не угрожает, но городские власти готовы к любому сценарию», — сказано в сообщении.
В КГВА добавили, что гуманитарный штаб два месяца работал над обеспечением всем необходимым граждан, оставшихся в столице и не имевших возможности позаботиться о себе.
«Ежедневно тысячи продуктовых наборов выдавали в районных гуманитарных штабах. Социальная служба при поддержке волонтеров развозила необходимое по домам. Батальоны теробороны и дежурные на блокпостах были обеспечены горячим питанием. Всего помощь в столице получили более 200 тыс. киевлян», — заявили в КГВА.
Ранее сообщалось, что военное руководство Киева разработало новый план обороны столицы, поскольку российские агрессоры не отказались от планов по ее захвату.
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