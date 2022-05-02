Одним ударом не уничтожить. Киев обеспечен всем необходимым, запасы распределены — КГВА

2 мая, 12:04
Цей матеріал також доступний українською
Киев (Фото:Unsplash)

Киев (Фото:Unsplash)

Киев обеспечен всем необходимым, а запасы распределены, чтобы враг не уничтожил их одним или несколькими ударами.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Как сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram, гуманитарный штаб за март и апрель закупил и получил от благотворительных организаций более 6 тыс. т продовольственных товаров.

Видео дня

«Город заготовил в достаточном количестве также товары первой необходимости и лекарства. На сегодняшний день окружение столице не угрожает, но городские власти готовы к любому сценарию», — сказано в сообщении.

Читайте также:
В правительстве заявили, что сформировали стратегические запасы еды на несколько лет

В КГВА добавили, что гуманитарный штаб два месяца работал над обеспечением всем необходимым граждан, оставшихся в столице и не имевших возможности позаботиться о себе.

«Ежедневно тысячи продуктовых наборов выдавали в районных гуманитарных штабах. Социальная служба при поддержке волонтеров развозила необходимое по домам. Батальоны теробороны и дежурные на блокпостах были обеспечены горячим питанием. Всего помощь в столице получили более 200 тыс. киевлян», — заявили в КГВА.

Ранее сообщалось, что военное руководство Киева разработало новый план обороны столицы, поскольку российские агрессоры не отказались от планов по ее захвату.

poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Продукты Лекарства Гуманитарная помощь Продовольствие Киевская власть Запасы

poster
poster
poster
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X