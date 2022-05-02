Одним ударом не уничтожить. Киев обеспечен всем необходимым, запасы распределены — КГВА 2 мая, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Киев (Фото:Unsplash)

Киев обеспечен всем необходимым, а запасы распределены, чтобы враг не уничтожил их одним или несколькими ударами.

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Как сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram, гуманитарный штаб за март и апрель закупил и получил от благотворительных организаций более 6 тыс. т продовольственных товаров.

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«Город заготовил в достаточном количестве также товары первой необходимости и лекарства. На сегодняшний день окружение столице не угрожает, но городские власти готовы к любому сценарию», — сказано в сообщении.

В КГВА добавили, что гуманитарный штаб два месяца работал над обеспечением всем необходимым граждан, оставшихся в столице и не имевших возможности позаботиться о себе.

«Ежедневно тысячи продуктовых наборов выдавали в районных гуманитарных штабах. Социальная служба при поддержке волонтеров развозила необходимое по домам. Батальоны теробороны и дежурные на блокпостах были обеспечены горячим питанием. Всего помощь в столице получили более 200 тыс. киевлян», — заявили в КГВА.

Ранее сообщалось, что военное руководство Киева разработало новый план обороны столицы, поскольку российские агрессоры не отказались от планов по ее захвату.

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