Западные посольства перевели персонал поближе к укрытиям из-за угрозы ударов РФ — СМИ 24 августа, 18:36 Город Киев (Фото:Unsplash / Eugene)

Некоторые посольства западных стран в Киеве накануне Дня Независимости Украины приняли решение эвакуировать часть персонала ближе к укрытиям, сообщает Foreign Policy.

Европейский дипломат на условиях анонимности рассказал изданию, что часть персонала, которые живут в пригороде столицы, переместили в гостиницы с бомбоубежищами.

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По словам собеседника издания, все большая нехватка в России высокоточного оружия все больше беспокоит Запад, поскольку в случае, если Россия все же решит нанести ракетные удары по Киеву, это неизбежно приведет к жертвам среди гражданских.

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Европейский дипломат уточняет, что использование высокоточного оружия, такого как ракеты Калибр, потребует от России дней для его развертывания.

В то же время украинский военный чиновник, общавшийся с изданием на условиях анонимности, считает маловероятным, что Россия будет наносить удары по иностранным посольствам в Киеве.

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