Занятия в школах Киева будут продолжаться в световой промежуток дня 21 ноября, 18:45 С 28 ноября обучение будет длиться с 9:00 до 16:00 (Фото:КГГА)

Из-за отключения света обучение в школах Киева в режиме офлайн будет продолжаться в световой промежуток дня.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

С понедельника, 28 ноября, обучение будет длиться с 9:00 до 16:00. Для детей начальных классов, до и после уроков, будут работать группы продленного дня.

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«Ученики, обучающиеся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке — обязательно», — заявил Мондриевский.

Он напомнил, что зимние каникулы в Киеве будут продолжаться с 26 декабря по 27 января. В это время школы будут прогревать минимально для сохранения системы отопления, а учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.