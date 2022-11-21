Занятия в школах Киева будут продолжаться в световой промежуток дня

21 ноября, 18:45
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С 28 ноября обучение будет длиться с 9:00 до 16:00 (Фото:КГГА)

С 28 ноября обучение будет длиться с 9:00 до 16:00 (Фото:КГГА)

Из-за отключения света обучение в школах Киева в режиме офлайн будет продолжаться в световой промежуток дня.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

С понедельника, 28 ноября, обучение будет длиться с 9:00 до 16:00. Для детей начальных классов, до и после уроков, будут работать группы продленного дня.

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«Ученики, обучающиеся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому разработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и по электронной почте. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке — обязательно», — заявил Мондриевский.

Он напомнил, что зимние каникулы в Киеве будут продолжаться с 26 декабря по 27 января. В это время школы будут прогревать минимально для сохранения системы отопления, а учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.

https://www.youtube.com/embed/3K2hNp66-_k
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Школы Обучение

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