Гибель людей возле укрытия во время атаки РФ на Киев: полиция допрашивает руководство и персонал поликлиники 1 июня, 11:28 Полиция работает на месте гибели людей во время атаки на Киев в Деснянском районе (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

В поликлинике в Деснянском районе Киева, где по словам очевидцев не открыли укрытие во время атаки РФ на столицу в ночь на четверг, 1 июня, идут следственные действия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, правоохранители допрашивают руководство и персонал медучреждения для установления должностных лиц, ответственных за эксплуатацию укрытия и обеспечения свободного доступа к нему во время воздушной тревоги.

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В прокуратуре пока не сообщили о задержанных по делу о служебной халатности. Проводится досудебное расследование.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку на Киев, применив баллистические ракеты. Все десять российских ракет были сбиты, но обломки упали на детскую поликлинику в Деснянском районе столицы.

В соседних зданиях повылетали стекла.

Погибли три человека, среди них ребенок. Есть пострадавшие.

Муж погибшей рассказал, что люди бежали в укрытие во время воздушной тревоги, но им никто не открыл.

Районные власти утверждают, что был открыт центральный вход в поликлинику и в момент падения обломков часть людей находилась в укрытии, а часть была на улице.

Местные жители говорят, что неоднократно обращались в КГГА из-за закрытых укрытий. В мэрии утверждают, что обращений не поступало.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что представители департамента муниципальной безопасности выясняют на месте, почему было закрыто укрытие. Он пообещал безотлагательные решения по действиям ответственных.

Полиция открыла уголовное дело, расследуется служебная халатность.