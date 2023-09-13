Суд отстранил от должности директора департаменту КГГА в деле о закрытом укрытии в Киеве 13 сентября, 15:38 Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук (Фото:Анна Железняк / Суспільне)

Директора Департамента муниципальной безопасности КГГА отстранили от должности из-за закрытого киевского укрытия 1 июня. Тогда во время российского обстрела у дверей закрытого убежища погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Киевский апелляционный суд в среду, 13 сентября, отменил решение суда первой инстанции и отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, которого подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия по ч. 2 ст. 367 УК Украины.

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По данным следствия подозреваемый, находясь с 2018 года в должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА, ненадлежаще выполнял служебные обязанности и фактически не осуществлял контроль за содержанием и состоянием готовности укрытий, что привело к гибели и травмированию людей.

Суспільне сообщает, что, по мнению прокуратуры, подозреваемый Роман Ткачук, будучи в должности, «может влиять на свидетелей по делу».

Прокурор Яна Луцишина утверждала, что большинство работников департамента Муниципальной безопасности допрошены в рамках указанного производства, как свидетели.

«Директор имеет непосредственную связь со своими подчиненными, и это был один из аргументов для отстранения», — сообщила она.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Деснянском районе Киева погибли три человека: 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. По словам мужа одной из погибших, оно было закрыто, а люди стучали и искали возможность его открыть. В полиции позже подтвердили, что дверь в укрытие была закрыта.

4 июня Голосеевский райсуд Киева избрал меру пресечения четырем подозреваемым по делу о гибели людей возле закрытого укрытия. Самую строгую меру пресечения назначили 62-летнему охраннику — два месяца в СИЗО. Издание Ґрати сообщило, что он признал вину, но заявил, что совершил преступление непреднамеренно, поскольку ему не хватило времени открыть укрытие до взрыва после начала тревоги.