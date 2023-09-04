Почти все в августе. За лето в Киеве были установлены 13 температурных рекордов 4 сентября, 16:10 В ближайшем будущем возможна экстремальная жара (Фото:leolintang/Depositphotos)

За лето в Киеве были установлены 13 температурных рекордов. Один из них был зафиксирован в июне, а все остальные — в августе.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

По данным наблюдений, средняя температура воздуха нынешним летом в Киеве составила +21,6ºС, что на 1,2ºС превысило климатическую норму. Таким образом это лето заняло шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года.

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Наибольшее положительное отклонение от климатической нормы, по данным обсерватории, было в августе.

Сообщается, что холоднее всего было 4 июня, когда температура под утро опустилась до +7,9°С, а самым жарким и рекордным оказалось 29 августа, когда температура после полудня поднялась до +35,9°С.

«За лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, остальные — в августе», — подчеркнули в обсерватории.

Также, по их данным, количество осадков за лето на проспекте Науки составило 242 мм, или 122% климатической нормы. Больше всего их выпало в июле — две месячные нормы.

29 августа метеорологи предупредили, что, начиная с последнего дня августа и в первые дни сентября, в Украине будут господствовать холодные воздушные массы, на смену которым вновь придет жара.