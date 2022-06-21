Южный мост в Киеве закрывают для частного транспорта: что об этом говорят в КГГА 21 июня, 19:09 Цей матеріал також доступний українською С 22 июня на Южный мост будут пускать только водителей со спецпропусками, транзитные грузовики и автомобили экстренных и аварийных служб (Фото:КМДА — офіційний канал via Telegram)

Сегодня утром стало известно, что с завтрашнего дня, 22 июня, Южный мост в Киеве закрывают для частного транспорта.

НВ рассказывает, как это комментируют в КГГА и какие еще ограничения ввели в Киеве в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

На Южный мост — только по спецпропускам

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Согласно сообщению в Telegram-канале КГГА, с 22 июня движение по Южному мосту будет разрешено:

автомобилям со специальными пропусками;

спецтранспорту экстренных и аварийных служб;

транзитному грузовому транспорту.

«Движение частных автомобилей ограничивается», — подчеркивается в сообщении.

Городские власти призвали водителей отнестись к неудобствам с пониманием и заранее планировать маршруты, чтобы придерживаться правил дорожного движения и комендантского часа. Комендантский час в Киеве введен с 23:00 до 5:00.

Замглавы КГГА Николай Поворозник в комментарии 24 каналу сказал, что на данный момент не известно, на сколько времени закроют мост для частного транспорта. При этом он отметил, что проблемы передвижения в Киеве нет, в том числе между правым и левым берегами.

«Нам следует понять, что мы живем в других реалиях. И в первую очередь должны обеспечивать нужды тех, кому это сейчас больше всего нужно», — сказал Поворозник.

Он добавил, что в Киеве находятся 2,5 млн человек, но на улицах гораздо меньше детей, чем до полномасштабного вторжения России в Украину.

Связь между левым и правым берегами Киева

20 июня в Киеве возобновили движение по мосту Патона и мосту метро. Также остаются открытыми Дарницкий и Северный мосты.

С графиком работы общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.

Запрет на фейерверки и громкую музыку

17 июня в связи с войной глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал отдельное поручение по поводу режима тишины в Киеве.

Оно запрещает:

зрелища с использованием пиротехнических изделий;

громкое пение и трансляции развлекательной музыки с использованием громкоговорителей и другой аудиоаппаратуры;

фейерверки и другую пиротехнику.

«В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева», — говорится в документе.



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