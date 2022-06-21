Южный мост в Киеве закрывают для частного транспорта: что об этом говорят в КГГА
С 22 июня на Южный мост будут пускать только водителей со спецпропусками, транзитные грузовики и автомобили экстренных и аварийных служб (Фото:КМДА — офіційний канал via Telegram)
Сегодня утром стало известно, что с завтрашнего дня, 22 июня, Южный мост в Киеве закрывают для частного транспорта.
НВ рассказывает, как это комментируют в КГГА и какие еще ограничения ввели в Киеве в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.
На Южный мост — только по спецпропускам
Согласно сообщению в Telegram-канале КГГА, с 22 июня движение по Южному мосту будет разрешено:
- автомобилям со специальными пропусками;
- спецтранспорту экстренных и аварийных служб;
- транзитному грузовому транспорту.
«Движение частных автомобилей ограничивается», — подчеркивается в сообщении.
Городские власти призвали водителей отнестись к неудобствам с пониманием и заранее планировать маршруты, чтобы придерживаться правил дорожного движения и комендантского часа. Комендантский час в Киеве введен с 23:00 до 5:00.
Замглавы КГГА Николай Поворозник в комментарии 24 каналу сказал, что на данный момент не известно, на сколько времени закроют мост для частного транспорта. При этом он отметил, что проблемы передвижения в Киеве нет, в том числе между правым и левым берегами.
«Нам следует понять, что мы живем в других реалиях. И в первую очередь должны обеспечивать нужды тех, кому это сейчас больше всего нужно», — сказал Поворозник.
Он добавил, что в Киеве находятся 2,5 млн человек, но на улицах гораздо меньше детей, чем до полномасштабного вторжения России в Украину.
Связь между левым и правым берегами Киева
20 июня в Киеве возобновили движение по мосту Патона и мосту метро. Также остаются открытыми Дарницкий и Северный мосты.
С графиком работы общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.
Запрет на фейерверки и громкую музыку
17 июня в связи с войной глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов выдал отдельное поручение по поводу режима тишины в Киеве.
Оно запрещает:
- зрелища с использованием пиротехнических изделий;
- громкое пение и трансляции развлекательной музыки с использованием громкоговорителей и другой аудиоаппаратуры;
- фейерверки и другую пиротехнику.
«В условиях широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации на территории Украины и ожидания ракетных ударов несоблюдение режима тишины негативно влияет на психоэмоциональное состояние жителей Киева», — говорится в документе.
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