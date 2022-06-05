Хроника обстрелов. Как Киев пострадал от оккупантов за три месяца войны 5 июня, 12:08 Цей матеріал також доступний українською Дом в Святошинском районе Киева после обстрела 15 марта (Фото:КГГА)

НВ проанализировал, как Киев пострадал от вражеских обстрелов с 24 февраля. Некоторые дома разрушены или повреждены в результате прямого попадания, некоторые из-за обломков снарядов, другие — взрывными волнами.



Более 200 зданий повреждены в Киеве из-за обстрелов российскими снарядами. Из них абсолютное большинство — жилые дома, более 208. Несмотря на стремление «второй армии мира» захватить столицу за «два-три дня», единственное, на что оказались способными россияне — системно запускать ракеты в направлении жилой застройки. Большинство из них сбивает украинская противовоздушная оборона, однако даже это не спасает город от постоянных воздушных атак, одна из которых произошла сегодня, 5 июня.

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24 февраля. Начало вторжения

Первые взрывы Киев услышал на рассвете 24 февраля 2022 года. В пять утра российский диктатор Владимир Путин объявил о принятии решения о начале проведения «спецоперации» на Донбассе после просьбы группировок «ДНР» и «ЛНР». Менее чем через полчаса после этого, в ряде городов Украины услышали взрывы, и столица не стала исключением. Первые сирены в городе прозвучали около семи утра, а около восьми Киевская городская государственная администрация обратилась с сообщением о воздушной угрозе.

Звуки взрывов 24 февраля слышали жители разных районов Киева. Тогда не было понятно, работает ли это противовоздушная оборона, или произошло попадание. Возле станции метро Голосеевская нашли сбитую ракету, а киевляне поняли, что часть из услышанных громких звуков — работа ПВО.

25 февраля. Попадание в жилой дом на Позняках

Во второй день войны обстрелы Россией Киева продолжились. Около четырех утра вражеские снаряды попали в жилой дом на улице Кошица на Позняках: на уровне двух первых этажей одной секции и восьмого-девятого этажей второй секции. В здании произошел пожар, в результате которого пострадали восемь человек.

Последствия попадания ракет в жилой дом на Позняках 25 февраля / Фото: Umit Bektas/Reuters

25 февраля. Обстрел ТЭЦ-6

Столица еще не успела оправиться от попадания снарядов в жилой дом, а уже вечером 25 февраля жители левого берега города услышали пять громких взрывов, особенно слышно было в районе Троещины. Враг пытался атаковать ТЭЦ-6, обеспечивающую горячей водой и теплом жилой и социальный фонд в пяти районах Киева (Дарницком, Деснянском, Оболонском, Подольском, Шевченковском). К счастью, теплоэлектроцентраль не была сильно повреждена и продолжила работу в обычном режиме.

26 февраля. Дом на Лобановского

Ночь с 25 на 26 февраля была очень сложной для жителей столицы. Враг как раз пытался прорваться в Киев по проспекту Победы, обстрелял воинскую часть вблизи станции метро Берестейская, рядом с которой продолжались уличные бои.

Утром 26 февраля российская ракета попала в 17 и 18 этажи жилой многоэтажки на проспекте Лобановского. В результате удара произошло разрушение нескольких этажей, людей эвакуировали, к счастью обошлось без погибших. Возле здания не расположены стратегические и военные объекты. Целью ракеты мог быть международный аэропорт Киев. В результате попадания снаряда также произошло возгорание складских помещений в Соломенском районе.

1 марта. Обстрел телебашни

До 1 марта в Киеве активно продолжалась борьба с диверсионно-разведывательными группами, украинские защитники не дали врагу прорваться к столичной гидроэлектростанции, бои продолжались в Оболонском районе, а ближе к вечеру город услышал новый взрыв и дым у телевышки рядом со станцией метро Дорогожичи.

Две вражеские ракеты не попали в саму телебашню, однако повредили трансформаторную и аппаратную подстанцию. На время в городе прервалось телетрансляция, которую вскоре возобновили. К сожалению, жертвами обстрела стали пятеро гражданских, еще пять госпитализированы. Киевская телебашня расположена на улице Дорогожицкой, рядом — мемориальный комплекс Бабий Яр, посвященный жертвам Холокоста.

Дым у киевской телебашни в результате попадания российских ракет 1 марта / Фото: МВД Украины / Facebook

2 марта. Взрывы у вокзала

Вечером 2 марта российской ракетой была повреждена теплосеть, здание отделения полиции и торговые заведения вблизи Южного вокзала Киева. В результате пострадал один человек, которого быстро госпитализировали. По информации советника главы МВД Антона Геращенко, крылатую ракету, которая «предназначалась одному из центров управления», сбила украинская ПВО. Офис генерального прокурора начал уголовное производство.

Новые обстрелы потрясли Киев в ночь на 3 марта. Жители разных районов города услышали по меньшей мере четыре мощных взрыва, попавших в прямой эфир иностранных СМИ.

14 марта. Жилой дом на Оболони и завод Антонов

Работу украинского ПВО и взрывы неподалеку от города киевляне слышали чуть ли не каждый день, а новые попадания произошли 14 марта. Первой целью оккупанта в тот день снова стал жилой дом. Около 5 утра в многоэтажку на Оболони попал неизвестный вражеский снаряд. В результате была частично разрушена лестничная клетка с первого по третий этаж, а также фасад дома с первого по девятый этаж, начался пожар в квартирах. Из-за обстрела погиб один человек, еще десять были ранены.

Дом на Оболони в результате попадания вражеского снаряда / Фото: ГСЧС

Через несколько часов три российские ракеты попали в завод Антонов в Киеве. Спасатели госпитализировали троих человек. Пожар на предприятии был ликвидирован.

14 марта. Куреневка и ТРЦ Lavina Mall

Около 11 утра 14 марта украинская ПВО сбила ракету над Подольским районом Киева. Обломки упали в жилом массиве Куреневка и полностью уничтожили троллейбус, который, к счастью, был без пассажиров. В результате взрыва погиб один человек, еще шестеро были ранены. Из окон соседних жилых домов вылетели стекла, были повреждены балконы и коммерческие помещения.

К вечеру стало известно, что российский снаряд попал в ТРЦ Lavina Mall на окраине Киева. Девелопер прокомментировал, что повреждения были незначительными.

15 марта. Обстрелы жилых домов в трех районах и повреждена Лукьяновская

Утром 15 марта российские снаряды попали в жилые дома в трех районах Киева: Святошинском, Подольском и Дарницком. На жилом массиве Виноградарь в Подольском районе был поврежден десятиэтажный жилой дом, там произошел пожар, который удалось ликвидировать. Известно об одном госпитализированном человеке.

Последствия вражеских обстрелов на Виноградаре 15 марта – поврежден жилой дом / Фото: ГСЧС

Также в ГСЧС сообщили о попадании российских боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом в районе Осокорков. К счастью, обошлось без жертв и потерпевших.

Впоследствии стало известно, что между четырьмя и пятью утра снаряды РФ попали в две многоэтажки в Святошинском районе. В 16-этажном доме вспыхнул пожар, охвативший все этажи здания. Спасателям удалось спасти более 40 человек, но четверо погибли.

Дом в Святошинском районе Киева после обстрелов 15 марта / Фото: КГГА

15 марта взрывная волна от вражеского снаряда повредила район станции метро Лукьяновская в центре города. Выбило стекла станции и домов рядом, произошло разрушение фасада одного из помещений завода Артем.

Разрушение на станции метро Лукьяновская 15 марта / Фото: КГГА

16 марта. Обстрелы жилых домов в двух районах

После трагического 15 марта российские войска продолжили атаковать столицу. Утром 16 марта обломки вражеского снаряда повлекли за собой частичное обрушение жилого дома в Шевченковском районе. В 12-этажке разрушили последний и технический этажи. Также повредили соседнюю девятиэтажку. Пострадали два человека.

Разрушенные этажи 12-этажки в Шевченковском районе 16 марта / Фото: ГСЧС

Вечером того же дня РФ не останавливалась и продолжила обстреливать жилые дома. На этот раз под прицелом оказались несколько домов в Подольском районе. К счастью, обошлось без жертв.

17 марта. Многоэтажка в Дарницком районе и склады в Святошинском

17 марта — четвертый день непрерывных обстрелов жилого фонда Киева. Ночью обломки сбитой ракеты попали в многоэтажку в Дарницком районе столицы. Это привело к возгоранию квартир на 16 этаже и техническом этаже. Погиб один человек, а еще трое пострадали.

Вечером того же дня погиб еще один человек — из-за обстрела Святошинского района. Обломки вражеской ракеты упали на территорию жилого комплекса и складов: вспыхнули помещение и два автомобиля.

18 марта. Обстрел Подольского и Святошинского районов

18 марта Россия продолжила атаковать гражданское население Киева. Утром оккупанты снова обстреляли Подольский район столицы. Сбитая ракета повредила восемь жилых домов, школы и детский сад. Один человек погиб, еще 19 — пострадали, четверо из них — дети.

Ближе к вечеру окккупанты во второй раз за сутки нанесли удары по Святошинскому району. Снаряд попал во двор жилого дома в зоне частной застройки и повредил десятки построек, автомобили и торговое помещение. Жертв нет.

20 марта. Обломки снаряда во дворе многоэтажки

20 марта обломок русского снаряда снова попал в Святошинский район — во двор многоэтажного жилого дома. Взрыв вызвал возгорание в квартирах на двух этажах, почти все здание осталось без окон. К счастью, обошлось без погибших, но пострадали люди.

Многоэтажка в Святошинском районе после попадания снаряда во двор 20 марта / Фото: ГСЧС

20 марта. ТРЦ Retroville

Вечером 20 марта в Киеве прогремели громкие взрывы, которые услышали в нескольких районах города. От ракетных обстрелов пострадал ТРЦ Retroville на Виноградаре и дома вокруг. Вражеский снаряд уничтожил автомобили на парковке, существенно повредил помещение ТРЦ, а взрывная волна выбила стекла в окрестных домах. В результате обстрела погибли восемь человек. Пожар удалось потушить только утром 21 марта.

ТРЦ Retroville 21 марта после мощного ракетного обстрела 20 марта / Фото: Александр Медведев / НВ

Представители ТРЦ уверены, что помещение можно восстановить. Ущерб понесли офисные здания и спортивный центр Sport Life, примыкающие к ТРЦ Retroville. Кроме того, повреждены фасады с юго-восточной стороны Retroville, один из 8 входов в торгово-развлекательный центр. Разбита часть витрин и нанесен ущерб отделке внутри ТРЦ.

Причиной обстрела торгового центра стало видео в социальной сети TikTok, опубликованное одним из пользователей. Мужчина показал, что в ТРЦ размещена техника Вооруженных сил Украины, несмотря на неоднократные запреты властей не делиться информацией об украинских войсках и не быть корректировщиками огня. Тик-токера задержала Служба безопасности Украины.

22 марта. Обстрел Оболони и ракета в Днепре

22 марта обломки ракеты упали в жилом массиве Оболонского района. Вспыхнули два дома и грузовик. Погиб один человек, трое пострадали. Еще одна ракета попала в реку Днепр и не сдетонировала. Это был снаряд системы залпового огня Смерч.

23 марта. Два обстрелянных района и парковка

Россия продолжила системные атаки на Киев. В этот раз под ударом оказались Шевченковский и Святошинский районы столицы. В ночь на 23 марта под обстрелы попали торговый центр, дома в частном секторе и многоэтажки. Произошел пожар в частном секторе, а в многоэтажке выбило стекла и двери на первом этаже.

Вечером мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что российские оккупанты обстреляли паркинг торгового центра в Подольском районе, в результате чего погиб один человек.

24 марта. Попадание в дом в Оболонском районе

24 марта, через месяц после начала полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, Киев снова оказался под прицелом. Российская ракета попала в частный дом в Оболонском районе города. В результате начался пожар, потерпевших и погибших нет.

16 апреля. Обстрелы Дарницкого района

Утром 16 апреля кафиры снова обстреляли город, взрывы произошли в Дарницком районе. Городские власти не рассказали детали обстрелов, известно, что один человек погиб, несколько человек были госпитализированы.

28 апреля. Жилой дом в центре города

После продолжительной паузы громкие взрывы снова прогремели в Киеве 28 апреля. Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Шевченковскому району и попали в жилую многоэтажку. В результате попадания ракеты произошел пожар, а первые два этажа частично обрушились. В результате взрыва пострадали 10 человек и погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В день обстрела в Киев приехал с официальным визитом генсек ООН Антониу Гуттериш. Он сказал журналисту BBC, что шокирован произошедшим.

5 июня. Взрывы в Днепровском и Дарницком районах

Утром 5 июня Россия снова атаковала Киев ракетами. Взрывы раздались в Дарницком и Днепровском районах столицы около шести утра. Киевская городская государственная администрация пока не разглашает детали обстрела, однако известно, что оккупанты били по объектам инфраструктуры, один человек госпитализирован.

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