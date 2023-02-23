Работа ПВО в Киевской области: в Воздушных силах рассказали, что сбивали в небе над регионом 23 февраля, 13:13 В небе над Киевской областью сбили вражеский беспилотник (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Днем в четверг, 23 февраля, во время воздушной тревоги в Киевской области противовоздушная оборона Украины сбила российский разведывательный беспилотник.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Беспилотник разведывательный наведался в Киевскую область. Отработали успешно. Приземлили его», — отметил он.

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Днем 23 февраля в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Вскоре появилась информация о звуках взрывов.

В Киевской ОВА тогда сообщили, что в регионе сработала ПВО.

Эффективность ПВО Украины