Работа ПВО в Киевской области: в Воздушных силах рассказали, что сбивали в небе над регионом

23 февраля, 13:13
Поделиться:
В небе над Киевской областью сбили вражеский беспилотник (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В небе над Киевской областью сбили вражеский беспилотник (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Днем в четверг, 23 февраля, во время воздушной тревоги в Киевской области противовоздушная оборона Украины сбила российский разведывательный беспилотник.

Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Беспилотник разведывательный наведался в Киевскую область. Отработали успешно. Приземлили его», — отметил он.

Видео дня

Днем 23 февраля в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Вскоре появилась информация о звуках взрывов.

В Киевской ОВА тогда сообщили, что в регионе сработала ПВО.

Эффективность ПВО Украины
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Беспилотник Киевская область ПВО Воздушные силы Война России против Украины Воздушная тревога

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X