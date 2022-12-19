Масштабный ночной удар «шахедов». Силы ПВО сбили 30 из 35 дронов, из них 18 — над Киевом, в столице повреждены энергообъекты — онлайн 19 декабря, 10:36 Место удара одного из дронов в Киеве, 19 декабря 2022 (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на понедельник, 19 декабря, Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Две воздушные тревоги подряд длились в столице около четырех часов, с 2:00 ночи почти до 6 утра.

По данным КМВА, Киев выдержал несколько волн атак иранскими дронами Shahed. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 18 из них. ПВО работала также в Киевской области. Всего из 35 «шахедов», запущенных ночью по Украине, были сбиты 30, уточнил Генштаб ВСУ.

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил «прилеты» в Соломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.

НВ следит за главными последствиями масштабной атаки на Киев 19 декабря.

11:10 После ночной атаки дронов ситуация в энергосистеме Украины сложная — Укрэнерго

«Всю ночь вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране. Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и приступают к ремонтно-аварийным работам», — рассказали о последствиях ударов 19 декабря в Укрэнерго.

По данным компании, самая сложная ситуация с электроснабжением в центральном, восточном и днепровском регионах. Введены графики аварийных отключений в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве.

Приоритетно подключают объекты критической инфраструктуры, возобновление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время.

Несмотря на все повреждения, энергетики держат ситуацию под контролем. В энергосистеме Украины сохраняется стабильная частота 50 Гц, что позволяет синхронно работать с европейской сетью.

10:35 «Больше ничего не останется». Россия сможет наскрести ракет еще на 2−3 атаки — Данилов



«Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить», — отметил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Украинской правде.

10:24 Спасатели ГСЧС ликвидировали пожары после ночных ударов по Киеву — фото

По данным ГСЧС, в двух районах Киева — Шевченковском и Соломенском — произошло падение обломков на открытую территорию. Спасателям пришлось тушить тлеющие обломки.

Кроме того, в 05:02 поступило сообщение, что в результате обстрела был поврежден объекта критической инфраструктуры, на месте возник пожар. Ее локализовали в 07:27 на площади 150 кв.м и в 07:40 ликвидировали полностью.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате ночных ударов по Киеву нет.

10:05 Уточненные данные об атаке по Киеву: над столицей сбили 18 из 23 дронов

Сергей Попко, начальник КМВА, сообщил итоговую сводную информацию о сегодняшней атаке Киева дронами-камикадзе (баражирующими боеприпасами) Shahed.



«За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Наши силы обороны уничтожили 18 дронов, — рассказал Попко. — Обошлось без пострадавших. Однако обломками повредило проезжую часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском».



Есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия.



09:28 Офис генпрокурора показал последствия атаки дронов в Киевской области

Киевская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



В результате атаки иранскими БПЛА в Киевской области повреждены объекты критической инфраструктуры и частные жилые дома.



По предварительным данным, из-за вражеской атаки пострадали два человека. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.



Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

09:15 Агентство Reuters обнародовало фотографии с места одного из «прилетов» в Киеве

На снимках видны последствия атаки: пожар после удар дрона-камикадзе по одному из объектов инфраструктуры в столице.

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Vladyslav Musiienko

08:36 В Киеве повреждены объекты энергетической инфраструктуры — Кличко

«В результате атаки на столицу есть повреждение объектов критической инфраструктуры. Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением», — написал мэр Киева Виталий Кличко.



08:25 В ОП прокомментировали удары по Киеву и области

«Очередные удары по критической инфраструктуре. По состоянию на сейчас о жертвах неизвестно. ГСЧС уже работают на местах обстрелов», — написал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.



08:09 За ночь силы ПВО уничтожили в Украине 30 из 35 иранских дронов Shahed

Российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed-136/131. Силы ПВО уничтожили 30 из 35 беспилотников.



Об этом сообщает командование Воздушных сил в Telegram. РФ запускала иранские дроны с восточного побережья Азовского моря.



Для уничтожения воздушных целей были задействованы подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.



08:01 Днепропетровскую область ночью также атаковали дроны-камикадзе

Об уничтожении двух иранских «шахедов» над Днепропетровской областью в ночь на 19 декабря сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА. Их сбили защитники воздушного командования Восток.



Кроме того, ночью враг обстреливал Днепропетровскую область тяжелой артиллерией и Градами. Обошлось без пострадавших, однако частным зданиям нанесен значительный урон. В частности, в Красногригорьевской громаде разрушены 11 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, автомобили, газопровод и линия электропередач.



Из-за атаки обесточена насосная станция водоканала. В нескольких селах нет воды.



07:48 Не только Киев: на юге Украины ночью сбили 10 «шахедов»

В ночь на 19 декабря 2022 года российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 иранского производства не только в направлении Киева.



На южном направлении силы и средства противовоздушной обороны воздушного командования Юг уничтожили 10 «шахедов», сообщила служба по связям с общественностью командования.



07:40 Несколько видео, на которых слышны ночные взрывы в Киеве

07:15 В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии

«Внимание! Применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», — сказано в сообщении компании YASNO.

07:07 «Прилеты» в Киеве: по предварительным данным, пострадавших нет

Медики и спасатели еще работают на местах взрывов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



06:31 В Киевской области повреждены объекты инфраструктуры и частные дома, есть пострадавшие

О таких последствиях ночной атаки дронами рассказал Алексей Кулеба, глава Киевской ОВА. «Предварительно, двое пострадавших. Людям оказывается помощь — они под наблюдением врачей. Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий ударов. Более подробно позже», — написал Кулеба.

06:25 В Киеве есть попадание в объект критической инфраструктуры

Об этом сообщил Сергей Попко, начальник КМВА. Аварийные службы уже устраняют последствия атаки. «Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — добавил Попко.

06:11 Кличко подтвердил взрывы в Соломенском и Шевченковском районах Киева

По словам мэра столицы, все службы работают на местах, больше деталей обнародуют позже.

«К сожалению, есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы устраняют последствия. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», — сообщает Сергей Попко, начальник КМВА.