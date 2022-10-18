Удар по ТЭЦ в Киеве. СБУ возбудила уголовное дело о грубом нарушении законов и обычаев войны 18 октября, 11:35 В результате удара по ТЭЦ на Троещине возникли перебои с электроснабжением (Фото:КГГА)

Целью удара российских войск, нанесенного по Киеву во вторник, 18 октября, стала теплоэлектроцентраль на Левом берегу.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По факту атаки на объект критической инфраструктуры в Деснянском районе столицы начато уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса.

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«Целенаправленная российская атака на гражданский объект является грубым нарушением законов и обычаев войны», — подчеркнули в украинской спецслужбе.

На данное время на месте удара работают следователи СБУ, которые изучают все обстоятельства и цепочку причастных к этому россиян, собирая соответствующую доказательную базу, «чтобы каждый виновный за это очередное зверство понес заслуженное наказание».

В результате удар российских войск по ТЭЦ возникли перебои с электроснабжением жителей Троещины и водоканала, из-за чего в некоторых домах на Левом берегу пропала вода.

Накануне Киев подвергся массированной атаке российских дронов-камикадзе, которые кремлевскому режиму поставляют власти Ирана.

В результате ударов были повреждены ряд зданий, в том числе жилые дома. Жертвами теракта РФ стали четыре человека, среди которых — женщина на шестом месяце беременности.