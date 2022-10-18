Удары РФ по Киеву: ограничено электро- и водоснабжение во многих домах на левом берегу и в двух районах области

18 октября, 12:01
Поделиться:
Дым над левым берегом Киева после удара РФ (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Дым над левым берегом Киева после удара РФ (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Два объекта критической инфраструктуры Киева повреждены в результате обстрела со стороны РФ утром во вторник, 18 октября. Частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Он предупредил, что в некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачность воды.

Видео дня

На местах работают аварийно-спасательные службы. Идет ликвидация чрезвычайной ситуации.

Кличко обратился к киевлянам с просьбой максимально экономить электроэнергию и не включать мощные электроприборы: кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т. д.

Мэр также попросил жителей домов, где пониженное давление в водопроводной сети максимально экономно тратить воду.

В домах, где уже временно прекращено водоснабжение, он призвал жителей найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды и сделать ее запас.

Компания ДТЭК Киевские региональные электросети сообщила о перебоях в электроснабжении жителей Броварского и Вышгородского районов Киевской области. Без света осталось 2108 клиентов.

Утром 18 октября российские войска нанесли удар по одному из объектов энергообеспечения на Левом берегу Киева. Были зафиксированы три прилета в Деснянском районе столицы.

Один человек погиб, шестеро получили ранения.

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Киев ДТЭК Киевские электросети

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X