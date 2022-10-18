Удары РФ по Киеву: ограничено электро- и водоснабжение во многих домах на левом берегу и в двух районах области 18 октября, 12:01 Дым над левым берегом Киева после удара РФ (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Два объекта критической инфраструктуры Киева повреждены в результате обстрела со стороны РФ утром во вторник, 18 октября. Частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Он предупредил, что в некоторых домах возможно понижение давления в водопроводной сети, изменение цвета и прозрачность воды.

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На местах работают аварийно-спасательные службы. Идет ликвидация чрезвычайной ситуации.

Кличко обратился к киевлянам с просьбой максимально экономить электроэнергию и не включать мощные электроприборы: кондиционеры, электрочайники, микроволновые печи и т. д.



Мэр также попросил жителей домов, где пониженное давление в водопроводной сети максимально экономно тратить воду.

В домах, где уже временно прекращено водоснабжение, он призвал жителей найти ближайший от дома бюветный комплекс, колонку или автомат по продаже питьевой воды и сделать ее запас.



Компания ДТЭК Киевские региональные электросети сообщила о перебоях в электроснабжении жителей Броварского и Вышгородского районов Киевской области. Без света осталось 2108 клиентов.

Утром 18 октября российские войска нанесли удар по одному из объектов энергообеспечения на Левом берегу Киева. Были зафиксированы три прилета в Деснянском районе столицы.

Один человек погиб, шестеро получили ранения.