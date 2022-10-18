Удар по объекту критической инфраструктуры в Киеве: есть перебои с электроснабжением на Троещине и в работе водоканала 18 октября, 10:19 Оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Киеве (Фото:REUTERS/Stringer)

Во вторник, 18 октября, в результате вражеского обстрела был поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе Киева, возникли перебои в электроснабжении жильцов жилого массива Троещина и водоканала.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

В ДТЭК добавили, что есть перебои в электроснабжении жителей жилмассива Троещина и водоканала, обеспечивающего водоснабжение Левого берега столицы.

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Энергетики проводят обследование и прилагают все необходимые усилия для возобновления электроснабжения жителей города.

Утром 18 октября российские войска нанесли удар по одному из объектов энергообеспечения, расположенному на Левом берегу Киева. Были зафиксированы три прилета.

Как уточнил у себя в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели в Деснянском районе столицы.

Днем ране Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.