Удар по объекту критической инфраструктуры в Киеве: есть перебои с электроснабжением на Троещине и в работе водоканала

18 октября, 10:19
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Оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Киеве (Фото:REUTERS/Stringer)

Оккупанты нанесли удар по энергообъекту в Киеве (Фото:REUTERS/Stringer)

Во вторник, 18 октября, в результате вражеского обстрела был поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе Киева, возникли перебои в электроснабжении жильцов жилого массива Троещина и водоканала.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК Киевские электросети в Facebook.

В ДТЭК добавили, что есть перебои в электроснабжении жителей жилмассива Троещина и водоканала, обеспечивающего водоснабжение Левого берега столицы.

Видео дня

https://www.facebook.com/dtekkem/photos/a.245157646042161/1215149602376289/

Энергетики проводят обследование и прилагают все необходимые усилия для возобновления электроснабжения жителей города.

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Утром 18 октября российские войска нанесли удар по одному из объектов энергообеспечения, расположенному на Левом берегу Киева. Были зафиксированы три прилета.

Как уточнил у себя в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко, взрывы прогремели в Деснянском районе столицы.

Днем ране Россия атаковала Киев иранскими дронами-камикадзе. После первой атаки возник пожар в нежилом здании, повреждено несколько жилых домов.

После 8:00 утра по Шевченковскому району были нанесены новые удары. Дроны-камикадзе попали в жилой дом, произошел взрыв, жертвами которого стали четыре человека, еще четверо пострадали. Среди погибших — беременная на шестом месяце и ее муж.

https://www.youtube.com/watch?v=J7BLd8CwchA
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Электроснабжение Война России против Украины

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