РФ атаковала Киев иранскими дронами. Подтверждены два взрыва в Шевченковском районе, одна из целей — критическая инфраструктура — онлайн 17 октября, 08:16 Утром 17 октября Киев атаковали иранские ударные беспилотники Shahed-136, на фото — обломки одного из них (Фото:КГГА)

Утром в понедельник, 17 октября, в Киеве прозвучала серия взрывов. Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что два из них пришлись на Шевченковский район города.



Россия совершила новую атаку на столицу через неделю после начала массированного обстрела Украины 10 октября. С этого времени РФ несколько раз обстреливала Киевскую область, но не Киев.

Видео дня

Сегодня, по предварительной информации, были использованы иранские дроны Shahed-136.

НВ следит за всеми подробностями нового обстрела Киева.

Взрывы в Киеве 17 октября, реакция мира и Украины - онлайн

08:18 Телегрмм-каналы пишут о новой серии взрывов в Киеве



08:17 На видео зафиксировали момент попадания средств ПВО в один из иранских дронов в Киевской области



08:09 Кличко показал обломки одного из дронов Shahed-136, который атаковал столицу



08:08 Звуки взрывов в Киевской области — работа ПВО

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.



08:01 Все поезда отправляются из Киева и прибывают в столицу по графику, вокзал работает

Об этом сообщили в Укрзализныце. Вокзалы Киев-Пассажирский и Дарница работают, посадка и высадка пассажиров осуществляется через подземные переходы.

Городская электричка в Киеве также продолжает движение по расписанию.

07:55 В Днепропетровской и Сумской областях оккупанты ударили по объектам энергетической инфраструктуры

«Россияне всю ночь атаковали область ракетами, „Градами“ и тяжелой артиллерией. Три вражеских ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы», — написал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Сумской области ракетный удар также нанесен по объектам критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. Атака произошла после 05:00 утра, есть пострадавшие.

07:45 Телеграм-каналы пишут о новом взрыве в Киеве

Его детали пока неизвестны, нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что работает ПВО.



07:31 Пожар в нежилом доме, повреждено несколько жилых: Кличко рассказал о первых последствиях атаки

«В результате атаки дронами в Шевченковском районе Киева — пожар в нежилом здании. Работают пожарные подразделения. Повреждены несколько жилых домов. Медики — на месте. Информацию о пострадавших уточняем», — написал мэр Киева Виталий Кличко.



07:20 Ермак подтвердил атаку дронами-камикадзе

«Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет», — написал утром 17 октября глава ОП Андрей Ермак.



07:08 Геращенко сообщил о возможной атаке иранских дронов в Киеве

По информации Антона Геращенко, целью одного из взрывов снова была критическая инфраструктура столицы.

Ранее он писал, что один из взрывов был слышен в районе железнодорожного вокзала Киева.

07:05 Кличко подтвердил два взрыва в Шевченковском районе

Инфографика: КМДА/ Телеграм