«Удары в сердце Украины». Зачем РФ обстреляла Киев после месяца затишья и что известно о рисках новых атак столицы 6 июня, 14:28 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Разрушенные здания Дарницкого вагоноремонтного завода (ДВРЗ) в Киеве, 5 июня (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В воскресенье, 5 июня, Россия впервые с конца апреля нанесла ракетные удары по Киеву. Среди целей российской армии оказался Дарницкий вагоноремонтный завод (ДВРЗ).

НВ собрал главное, что важно знать о подробностях этой атаки и актуальных рисках для Киева на фоне новой угрозы российского диктатора Владимира Путина «применять средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся».

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Обстрел Киева 5 июня: последствия удара по ДВРЗ

По данным главы правления Укрзализныци Александра Камышина, ранним утром 5 июня оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Дарницкому вагоноремонтному заводу (ДВРЗ) на левом берегу Киева.

Обошлось без жертв, однако ранение получил один сотрудник Укрзализныци, его госпитализировали. Движение пассажирских поездов не задерживалось.



По информации командования Воздушных сил ВСУ, россияне осуществили пуски ракет (предположительно Х-22) с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря. Одну из них сбили над Обуховским районом Киевской области.

Комментируя новый удар по Киеву, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 5 июня сообщил, что российские ракеты якобы уничтожили «поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику, размещенную в корпусах вагоно-ремонтного предприятия».

Однако Александр Камышин заверил, что на Дарницком вагоноремонтном заводе в Киеве танков нет — как и любой другой военной техники. «Этот завод ремонтировал полувагоны и зерновозы, которые мы используем для вывоза экспортной продукции», — уточнил глава правления Укрзализныци. Он также напомнил, что истинной цель оккупантов уже долгое время остаются железнодорожные объекты. «Для нас это уже стандартное начало дня. Они бьют по железной дороге каждый день, мы оперативно ремонтируемся и едем дальше», — отметил Камышин, комментируя удар по Киеву 5 июня.

После того, как все пожары на обстрелянном россиянами ДВРЗ удалось локализовать, Камышин пригласил журналистов, получивших аккредитацию Министерства обороны Украины, посетить разрушенный киевский завод и убедиться в отсутствии там танков либо другой техники.

Среди тех, кто побывал на заводе вечером 5 июня — журналист Time Саймон Шустер и киевский корреспондент агентства Reuters Валентин Огиренко, ниже приведены их фото.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Что означает новый удар по Киеву после долгого перерыва и как еще РФ может угрожать столице

Россия обстреляла Киев впервые после долгого перерыва. Последняя ракетная атака на столицу была совершена 28 апреля, когда в Киеве с визитом находился генсек ООН Антониу Гуттереш. Тогда в результате попадания крылатой ракеты в жилой дом в Шевченковском районе пострадали 10 человек. Погибла журналистка Радио Свобода Вера Гирич.

Новый удар по Киеву 5 июня был нанесен на фоне очередной серии угроз, которые Владимир Путин озвучил в адрес Украины в недавнем интервью телеканалу Россия 1 — в частности из-за обещаний нескольких западных стран предоставить ВСУ ракетные системы залпового огня.

«Если Киев получит ракеты дальнего действия, Россия будет делать выводы и применять свои средства поражения по тем объектам, по которым удары пока не наносятся», — пригрозил российский диктатор. В том же интервью он заявил, что «проблемы с вывозом зерна с Украины не существует».

Советник главы Офиса президента Украина Михаил Подоляк обратил внимание на другое заявление, прозвучавшее незадолго до удара по Киеву: слова президента Франции Эммануэля Макрона, котрый призвал не «унижать» Россию, чтобы «в тот день, когда прекратятся боевые действия, мы смогли найти выход дипломатическим путем».

«Пока кто-то просит „не унижать РФ“, Кремль прибегает к новым коварным атакам. Сегодняшние ракетные удары по Киеву имеют лишь одну цель — убить как можно больше украинцев. Каждый такой акт терроризма должен получать жесткий ответ от европейских столиц — новые санкции, больше оружия», — подчеркнул Подоляк



В разведке Великобритании полагают, что возобновление ракетных ударов по Киеву может свидетельствовать о попытках РФ сорвать поставки Украине западных вооружений, сообщило Министерство обороны Великобритании в своей ежедневной сводке.

В Минобороны Украины напомнили, что угрозы ударов по столице не миновали и будут сохраняться далее. «Мы говорили всегда откровенно, что Киев постоянно под угрозой. Действительно, люди возвращаются [в столицу] по разным причинам. Но все равно нам следует понимать, что война в горячей фазе и Киев, как основная цель Российской Федерации, ею и остается», — заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире общенационального телемарафона 5 июня, комментируя новые удары по столице.

Желаемой целью российских войск считает Киев и нардеп Сергей Рахманин, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Комментируя в эфире Радио НВ риски нового масштабного наступления российских и, возможно, белорусских войск на Киев, Рахманин отметил, что ответ на этот вопрос состоит из трех частей:

первое : отказывается ли Путин от идеи захватить Киев и установить здесь российский контроль? ( «Нет, не отказывается, — убежден Рахманин. — Мы не обсуждаем, насколько рациональны или иррациональны эти стремления, но он не отказывается и было бы странно, если бы он от этого отказывался. Он не видит возможности проиграть в этой войне, и не видит возможности выиграть эту войну без захвата Киева. Это выглядит чистым безумием, но, насколько я понимаю, он видит эту войну именно так);

: отказывается ли Путин от идеи захватить Киев и установить здесь российский контроль? «Нет, не отказывается, — убежден Рахманин. — Мы не обсуждаем, насколько рациональны или иррациональны эти стремления, но он не отказывается и было бы странно, если бы он от этого отказывался. Он не видит возможности проиграть в этой войне, и не видит возможности выиграть эту войну без захвата Киева. Это выглядит чистым безумием, но, насколько я понимаю, он видит эту войну именно так); второе : реальное ли наступление на Киев или область в ближайшее время с риском угрозы окружения или захвата столицы? ( «Нет, это не реально, — считает Сергей Рахманин. — Сосредоточив практически всю свою мощь на очень узком участке фронта в Луганской области, они все равно не могут достичь своей цели. Было бы чудом считать, что Россия, которая не может захватить Северодонецк, смогла наступать масштабно и активно в направлении Киева)».



: реальное ли наступление на Киев или область в ближайшее время с риском угрозы окружения или захвата столицы? «Нет, это не реально, — считает Сергей Рахманин. — Сосредоточив практически всю свою мощь на очень узком участке фронта в Луганской области, они все равно не могут достичь своей цели. Было бы чудом считать, что Россия, которая не может захватить Северодонецк, смогла наступать масштабно и активно в направлении Киева)». третье: откуда появились слухи о подготовке нового нападения на Киевскую область? ( «Мне кажется, что это отчасти информационная война, потому что один из ее элементов — посеять панику, в частности в столице. Возможно, это и использовалось должным образом», — резюмировал нардеп).



Сергей Рахманин также отметил, что военная активность на украинско-белорусской границе — включая развертывание ракетных комплексов и учения — действительно дала повод обсуждать дополнительные угрозы Киеву.

Однако о реальной угрозе наступления на Киев, в частности со стороны Беларуси, речь пока не идет, полагает Рахманин.

«Там происходят определенные действия, которые, безусловно, должны вызвать определенные волнения со стороны Украины, и Украина на это должным образом реагирует. Значит ли это, что есть риск нападения прямо сейчас? Пока нет, потому что ударная группировка не сформирована. Но количество сил и средств там больше, чем было раньше», — констатировал нардеп. Он также допустил возможность имитации наступления со стороны Беларуси, чтобы отвлечь фокус внимания и силы ВСУ с востока Украины.

Серия ракетных ударов по Киеву привлекла внимание мировых СМИ, которые тоже пытаются проанализировать цели Москвы и нового обстрела украинской столицы армией РФ.

«Атака […] показала, что Россия по-прежнему обладает возможностями и желанием наносить удары в самое сердце Украины, несмотря на то, что она переориентировала свои усилия на захват украинских территорий на востоке», — пишет АР. Агентство отдельно напомнило западным читателями, что таких атак Киев не видел с 28 апреля, а также что столицу обстреляли ракетами после угрожающих заявлений Путина в новом интервью. Хотя его «загадочные угрозы военной эскалацией не содержали уточнений, какими могут быть новые цели», констатирует АР.

Агентство Reuters отмечает, что российский удар «стал внезапным напоминанием о войне в столице, куда в значительной степени вернулась нормальная жизнь — после изгнания российских войск с ее окраин в марте». В последние недели Россия «сосредоточила свою разрушительную мощь» преимущественно на линиях фронта в восточных и южных областях Украины, хотя Москва время от времени наносит удары и в других местах, заявляя о кампании по разрушении военной инфраструктуры Украины и попытках блокировать поставки западного оружия, подчеркивает Reuters.



The New York Times пишет, что ракетные удары по Киеву были нанесены на фоне отсутствия «каких-либо признаков того, что война может приближаться к завершению», а атака «подорвало ощущение относительной безопасности» в столице.

Комментируя заявление главы Укразализныци о том, что ДВРЗ ремонтировал полувагоны и зерновозы для вывоза зерна из Украины, NYT допускает, что с учетом заблокированных портов такой путь экспорта мог быть «единственным оставшимся способом доставлять крайне необходимые запасы продовольствия по всему миру». Издание также напомнило, что США недавно предупредили правительства других государств о попытках России «продать награбленное украинское зерно странам, отчаянно нуждающимся в продовольствии».

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