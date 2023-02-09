Четыре человека погибли в результате взрыва на бывшем заводе в Киеве — Кличко 9 февраля, 19:24 Спасатели разбирают завалы и ищут людей, которые могут оставаться под завалами (Фото:КМВА (Київська міська військова адміністрація)/Telegram)

Число жертв взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева увеличилось до четырех.

Обновлено: 19:45 Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате взрыва четыре человека погибли.

«Четверо погибших (все мужчины) и пятеро пострадавших (две женщины и три мужчины) в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе», — написал он.

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Ранее пресс-служба Киевской городской военной администрации сообщила, что в результате взрыва погибли три человека и еще один оставался под завалами.

«В результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе три человека погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пятеро были госпитализировали, а один человек от госпитализации отказался. Также под завалами остается еще один человек.

Кличко сообщал, что из-под завалов удалось спасти четырех людей. Он отмечал, что спасатели продолжают разбирать завалы.

В Дарницком районе Киева раздался взрыв на территории бывшего завода в четверг, 9 февраля. По словам Кличко, взрыв произошел в одноэтажном складском помещении.